Italia cere BCE să slăbească moneda euro pentru a stimula exporturile

Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a cerut vineri Băncii Centrale Europene (BCE) să reducă dobânzile pentru a ‘slăbi euro’ și a stimula exporturile, informează AFP.

BCE a decis, joi, să mențină nemodificată dobânda de referință la 2%, pentru a treia ședință consecutivă.

‘Un dolar din ce în ce mai slab și un euro din ce în ce mai puternic pun exportatorii noștri în dificultate, pe lângă tarifele vamale’, a declarat Tajani într-o conferință de presă comună cu comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, aflat în vizită la Roma.

‘Sper că și Banca Centrală Europeană va începe să ia în considerare, așa cum face la Rezerva Federală a SUA, o nouă reducere a ratelor dobânzilor, dar și o nouă achiziție de datorii pe piață, pentru a oferi mai multă lichiditate și a reduce puterea euro’, a continuat ministrul italian de externe.

‘În caz contrar, situația devine din ce în ce mai dificilă pentru exportatorii noștri, iar costul diferenței dintre dolar și euro riscă să fie chiar mai mare decât tarifele’, a declarat Antonio Tajani.

Italia, al treilea cel mai mare exportator european de bunuri către Statele Unite, ar putea vedea cum vânzările sale spre SUA scad cu 16,7 miliarde de euro pe an, în special pentru mașini-unelte, băuturi și automobile, potrivit federației patronale italiene Confindustria.

Pentru Antonio Tajani, acordul privind un tarif general de 15% cu Statele Unite ‘este un acord bun’. ‘Cu toate acestea, dacă americanii continuă să scadă valoarea dolarului, chiar și acest acord bun riscă să fie subminat pe un alt front’, a subliniat Tajani.

BCE a decis, joi, să mențină nemodificată dobânda de referință la 2%, pentru a treia ședință consecutivă. ‘Nu m-aș plânge prea mult de creștere în acest moment’, a spus Christine Lagarde, citând datele preliminare publicate joi de Eurostat, care arătau că economia zonei euro a crescut cu 0,2% în trimestrul al treilea, o performanță peste așteptări.