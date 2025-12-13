Ivan: A fost operaționalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România

Cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România – 200 MW putere și 400 MWh capacitate – a fost pusă vineri în funcțiune, a anunțat vineri ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘Astăzi a fost operaționalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România: 200 MW putere și 400 MWh capacitate de stocare. Pe scurt: energie curată și ieftină, care este păstrată pentru a fi folosită atunci când e cea mai mare nevoie’, a scris Ivan, într-o postare pe contul său de Facebook.

Acesta susține că investiția Nova Power & Gas a fost realizată în doar 6 luni, un termen foarte scurt pentru un proiect de asemenea amploare. ‘Investitorii locali au investit în stocare pentru că aici este cheia echilibrului și a prețurilor avantajoase. De altfel, dacă verificați acum POSF, comparatorul ANRE, veți găsi acolo o ofertă de sub 1 leu/KWh, prima de acest fel din ultimul an!’, a mai arătat el.

În opinia sa, stocarea este una dintre soluțiile cele mai eficiente prin care putem ține sub control costurile pentru români. ‘Stocarea este, în acest moment, una dintre soluțiile cele mai eficiente prin care putem reduce dezechilibrele din sistem, integra mai bine energia produsă de prosumatori și, cel mai important, ține sub control costurile pentru români’, a subliniat ministrul Energiei.

Tot vineri, la Câmpia Turzii, au fost demarate lucrările la centrala pe gaz în ciclu combinat de 160 MW, o investiție care va asigura ‘energie sigură și constantă, esențială pentru echilibrarea sistemului’.

‘Ne dorim ca firmele românești din energie să devină campioni regionali, iar România să fie un pilon de stabilitate în regiune și un partener-cheie al Statelor Unite. Felicitări antreprenorului Teofil Mureșan și grupului E-INFRA pentru viziune, implicare și consecvență. Și, mai ales, mulțumesc oamenilor care au construit efectiv acest proiect: ingineri, tehnicieni, echipe din șantier și tuturor celor care au pus mâna și au făcut posibil ca această investiție să devină realitate’, a mai scris Ivan pe rețeaua de socializare.