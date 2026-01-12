Ivan: Consumul de gaze a crescut cu aproximativ 17% în momentul de față

Consumul de gaze naturale a crescut până aproape de nivelul de 58 milioane mc/zi, respectiv cu aproximativ 17% față de media anuală a aceleiași perioade din 2025, în prezent depozitele fiind umplute în proporție de 65%, cu 11% peste media Uniunii Europene, a declarat, luni, la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘Am convocat atât azi, cât și vineri, Comandamentul Energetic Național pentru a ne asigura că, pe fondul acestei avertizări meteorologice de ger (…) România este pregătită cu suficiente gaze naturale pentru a asigura consumul mediu. În momentul de față, consumul de gaze naturale a crescut până în jurul cifrei de 58 de milioane mc/zi, cu aproximativ 17% în plus față de media anuală a aceleași perioade a anului 2025. Suntem pregătiți, în contextul în care astăzi la depozitele de gaze naturale avem un nivel de 65% acoperit, suntem cu 11 procente peste media Uniunii Europene și, de asemenea, suntem cu 6% peste aceeași perioadă a anului 2025’, a explicat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, producția internă este de circa 23,6 milioane mc/zi, din depozite se extrag 25,5 milioane mc, iar pentru diferență ajungând pe piață importuri din statele vecine.

‘Este important faptul că România astăzi este pregătită să depășească această perioadă într-o sincronizare perfectă atât între companiile care produc gaze naturale, cât și cele care le transportă și le distribuie și vreau să le mulțumesc pentru faptul că, încă din vară, când am avut primele întâlniri în luna iulie cu toți operatorii din piață și cu președintele Transgaz, Ion Sterian, toți operatorii au răspuns prompt solicitării pe care am avut-o, și anume să facă achiziții încă din vară, să ne asigurăm că intrăm în iarnă cu depozitele 100% pline, ceea ce s-a și întâmplat. La 1 noiembrie am intrat cu depozitele pline în sezonul rece. Am fost pregătiți pentru ce este mai grav. Iată că avem și situația în care să avem nevoie de acele suplimentări de depozite’, a subliniat ministrul.

În ceea ce privește producția de energie electrică, în prezent media este de aproximativ 7.800 de megawați, iar consumul de circa 8.500 megawați MW la 24 de ore. Din totalul producției, 24% este bazată pe hidrocarburi, în special pe gaze, 24% pe hidro, 16% pe nuclear și 14% pe cărbune.

‘Dacă nu reușeam să avem acea negociere cu Comisia Europeană și să păstrăm în continuare centralele pe cărbune, astăzi am fi avut o problemă uriașă în producția de energie. (…). Colegii de CEO Oltenia sunt pregătiți, extrag în fiecare zi 30.000 tone de cărbune, care automat merg și în producție. Este o producție record. Au muncit în condiții foarte grele, în condițiile în care și acolo au fost averse foarte mari de zăpadă, ger, oamenii lucrează în niște condiții foarte grele pentru a produce suficient cărbune ca să avem energie în România’, a precizat Ivan.

Acesta a adăugat că în această perioadă a fost și o producție foarte bună pe eolian, aproximativ 1.000 de megawați în fiecare zi, însă va scădea în perioada următoare, dar și pe solar, 8% din producția României fiind bazată și pe panouri fotovoltaice.

Din punctul de vedere al dificultăților din ultima perioadă, ministrul a semnalat că au fost mai multe probleme la Craiova, care au fost remediate între timp, iar în momentul de față ELCEN Craiova produce suficientă energie termică pentru a injecta în rețea și pentru a suplini nevoia companiei Ford, care în perioada weekendului nu a lucrat.

De asemenea, el a menționat situația foarte complicată din București, precizând că în prezent CET Sud livrează agent termic conform contractului.

Ministrul Energiei a mai afirmat că până vineri seara toți consumatorii au fost reconectați, au fost în teren aproximativ 1.000 de specialiști, care au muncit cu zeci de utilaje, pentru a reconecta cele 95.000 de locuințe la energia electrică.

‘Dificultățile vor fi până în cursul zilei de miercuri. După data de 15 ianuarie vom reveni pe mediile anuale ale lunii ianuarie, iar după aceasta, până la finalul lunii ianuarie, prima săptămână din februarie, vom fi pe medie și vom avea temperaturi mult mai bune, lucru care va reduce semnificativ presiunea asupra Sistemului Energetic Național al României. Am trecut cu bine acest weekend, vom trece cu bine și aceste 3 zile care sunt extrem de importante în special pentru Muntenia și București’, a punctat Bogdan Ivan.