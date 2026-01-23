Ivan: Dublarea resurselor de energie este, în acest moment, singura cale de a crește oferta și de a reduce prețurile la energie

Deciziile bazate pe date, nu pe ideologie, sunt cele mai importante și, în acest moment, dublarea resurselor de energie este singura cale de a crește oferta și de a reduce prețurile la energie, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la panelul ”Can Europe Compete on Clean Power?”, organizat în cadrul Forumului de la Davos.

”Cele mai importante sunt deciziile bazate pe date, nu pe ideologie.(…) De exemplu, nu ar trebui să aplicăm același model în toate țările UE. În Portugalia și Spania cea mai bună opțiune este de a obține energie din panouri solare. În Norvegia și Suedia, desigur, situația este diferită, iar accentul cade pe energia eoliană. Iar România, în acest moment, vreau să fie privită nu doar din perspectiva folclorică a ‘lui Dracula’, ci și din perspectiva unei țări care este lider în regiune. Avem gaze naturale, suntem cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Iar odată ce ne asigurăm securitatea energetică, vom putea oferi securitate și pentru Moldova, Ucraina, Ungaria, pentru vecinii noștri – Serbia și Bulgaria”, a spus Ivan.

El a subliniat, de asemenea, că la nivelul Uniunii Europene trebuie să se vorbească despre debirocratizare și eliminarea blocajelor, care sunt o piedică pentru producerea de energie electrică.

”Dacă vorbim despre viteză, atunci când ai nevoie de 10-11 ani pentru aprobări birocratice pentru o centrală hidroelectrică sau nucleară, deși aceasta ar putea fi construită în trei-patru ani, cu siguranță există o problemă internă. Din această perspectivă, sunt convins că sunt pregătit să fac această reașezare și să încep cu țara mea, cu România, să discutăm foarte clar despre debirocratizare și despre toate blocajele care ne împiedică să producem mai multă energie. În acest moment, dublarea resurselor de energie în Europa și în România este singura cale de a crește oferta și de a reduce prețurile la energie”, a precizat ministrul Energiei.

Acesta a semnalat că românii plătesc cel mai mare preț la energie din UE, raportat la veniturile populației.

”Suntem în aceeași situație cu Ungaria, Bulgaria și Grecia. Și începem să lucrăm împreună și să avem o voce puternică la nivelul Bruxelles-ului, împreună cu Dan Jorgensen, comisarul european pentru Energie, și să demarăm investiții puternice în rețele, pentru că trebuie să ne diversificăm resursele, nu doar în zona regenerabilelor. Vreau să avem o alianță puternică a ‘prietenilor’ energiei nucleare. Vreau să folosim resursele UE pentru a finanța energia nucleară. Avem o istorie vastă în domeniul nuclear. Între 20% și 25% din producția țării mele provine din energie nucleară. De asemenea, hidrocentralele sunt una dintre cele mai bune modalități de a produce energie ieftină și de bază. Din această perspectivă, vreau să privesc România ca pe o țară care a început această tranziție bazată pe date, nu pe ideologie, și să facem din Romania o țară care nu mai depinde de importuri, care are suficientă energie pentru consum propriu și pentru a o furniza vecinilor. O Românie puternică, o Bulgarie puternică, o Grecie puternică, o Ungarie puternică și așa mai departe vor aduce o Uniune Europeană puternică. Altfel, dacă rămânem blocați în idei conform cărora toată lumea ar trebui să folosească doar energie eoliană sau doar panouri solare, cu siguranță vom avea o problemă. Din perspectiva mea, atunci când vorbesc despre energie, nu este vorba despre molecule sau fizică. Este vorba despre libertatea oamenilor, despre democrație”, a transmis Bogdan Ivan.

El a reiterat că România este furnizor de securitate energetică pentru regiune, pentru Moldova și Ucraina, dar, pentru a-și consolida acest rol, trebuie să elimine toate procedurile birocratice inutile, păstrând ceea ce este necesar, dar ”asigurând viteză”.

”Suntem într-o competiție globală – concurăm cu China, care are unele dintre cele mai accesibile prețuri la energie, cu Orientul Mijlociu. Avem acum partenerii noștri strategici din SUA, cu LNG și cu coridorul vertical, pentru a furniza suficient LNG pentru întreaga Europă Centrală și de Est, pentru a susține industria noastră. În acest context, trebuie să fim foarte inteligenți și foarte clari”, a punctat ministrul Energiei.