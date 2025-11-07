Ivan: E foarte important în viitor să scădem prețul pentru consumatorul final și pentru companii

Este foarte important în viitor, când vorbim despre energie, să scădem prețul pentru consumatorul final și pentru companii, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la cea de-a XXXII-a ediție a Galei Topul Național al Firmelor, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR).

‘Este foarte important în viitor, când vorbim despre energie, să scădem prețul pentru consumatorul final și pentru companii. Cum facem asta? Extrem de simplu. Trebuie să facem noi capacități de producție, să nu ne mai sabotăm economia din țară în numele unei goane după foarte mult verde, fără a ne gândi cum înlocuim capacitățile de producție pe cărbune și pe gaz și prin a investi concret în tot ce înseamnă capacități de stocare’, a explicat ministrul Energiei.

Conform acestuia, România ar putea să devină, în doi ani, din importator net de energie exportator net de energie, iar prețul final ale energiei să fie ‘cu cel puțin 1% sub media Uniunii Europene’.

‘În momentul de față, prin aceste mecanisme de vânzare directă pentru marii consumatori de energie, fără 100 de intermediari, care cu două laptopuri și trei angajați fac profituri mai mari decât faceți dumneavoastră, prin investiții directe în tot ce înseamnă capacități de producție și de stocare a energiei electrice, România ar putea să devină, în doi ani, din importator net de energie exportator net de energie’, a spus Ivan oamenilor de afaceri prezenți la Gală.

Camera de Comerț și Industrie a României a organizat, joi, la Romexpo, cea de-a XXXII-a ediție a Galei Topul Național al Firmelor.

Președintele CCIR, Mihai Daraban a declarat, în deschiderea evenimentului, că dintr-o bază de date de 917.881 de firme pentru Topul Național al Firmelor au fost procesate 356.105 companii, dintre care 13.078 de firme s-au clasat pe primele zece locuri.

Eveniment de referință, Topul reușește an de an să promoveze excelența în afaceri și să îndrepte atenția asupra performanțelor remarcabile ale companiilor din diferite domenii de activitate.

Potrivit organizatorilor, succesul în afaceri vine doar prin enorm de multă muncă, care este, de altfel, și mesajul pe care Camera de Comerț și Industrie a României îl consolidează cu ocazia Topului Național al Firmelor 2025.

Clasamentul companiilor a fost realizat în baza unei metodologii unice, complexe, transparente și unitare, implementată de camerele de comerț și industrie din toate județele țării, luând în calcul șapte domenii de activitate: industrie; comerț; servicii; construcții; agricultură, silvicultură, pescuit; cercetare-dezvoltare și High-Tech; turism.