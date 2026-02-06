Ivan: În cursul anului 2026, intrăm în funcțiune cu aproximativ 2.280 de MW, capacități de producție pe gaz

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că în cursul anului 2026, pentru a atinge dezideratul ca România să devină exportator net de energie și să își acopere tot necesarul de consum din producția internă, vor fi puse în funcțiune capacități pe gaze de aproximativ 2.280 de MW.

‘Din punct de vedere practic, pentru a putea să scădem prețul final și pentru a atinge dezideratul pe care l-am avut să ajungem din importator net în exportator net de energie, să ne acoperim tot ceea ce avem nevoie de consum la nivel național și să fim independenți din punct de vedere energetic, în cursul anului 2026, conform graficelor pe care le-am început încă de anul trecut cu responsabili de direcție, cu fiecare proiect, cu raport de progres săptămânal, intrăm în funcțiune cu aproximativ 2.280 de megawați capacitate de producție pe gaz. Aici avem Mintia, cel mai important proiect de investiții privat, poate, după 1990, în România, cu bani 100% privați, circa 1,2 miliarde de euro, și 1.700 megawați, avem proiectul de la Iernut, care a suferit modificări drastice în ultima perioadă, dar avem o evoluție foarte bună din punct de vedere al blocajelor, care au fost eliminate în totalitate, acum urmează doar zona de muncă efectiv, iar conducerea Romgaz și-a asumat că acest proiect va fi gata până la începutul sezonului rece, precum și CET-ul din Arad și cel din Constanța’, a explicat ministrul.

Din punct de vedere al capacităților de producție pe fotovoltaic care vor fi finalizate până la 31 decembrie 2026, se vor adăuga încă 540 de MW capacitate instalată. De asemenea, sunt proiecte de 310 MW pe eolian și, doar cu proiecte finanțate în momentul de față de Ministerul Energiei, se va veni cu încă 750 MW capacități de stocare.

‘În paralel cu aceste capacități, vorbim despre alte proiecte private care acum sunt în derulare sau în implementare’, a adăugat Ivan.

De asemenea, el a subliniat că în perioada următoare, pentru a clarifica foarte mult aspecte referitoare la investițiile din Fondul pentru Modernizare, Ministerul Energiei va ieși cu două ghiduri practice, unul pentru autoconsumul în comunităților locale pentru baterii de stocare pentru toate 1.400 de primării care deja și-au instalat panouri solare, precum și cu o nouă linie de finanțare extrem de importată pe capacități de stocare a bateriilor pentru companiile private, care vor avea o bonificație din partea statului român atunci când vor veni și vor instala aceste noi parcuri de stocare.

‘De asemenea, lucrăm, în urma unei discuții avute azi la nivelul întregului Guvern, la simplificarea legislației în privința termenelor pe care le avem pentru autorizații în materie de producție, transport, distribuție energie electrică și gaze naturale, precum și capacități de stocare, pe care o să o actualizăm în maximum două săptămâni’, a mai spus ministrul.

Potrivit acestuia, cel mai important lucru și deziderat al fiecărei investiții publice în materie de energie la nivel național îl reprezintă scăderea prețului.

‘Acesta a fost dezideratul după care am intrat în mandat: să scădem prețul și să creștem capacitățile de producție de energie electrică. Dacă ne uităm la comparatorul de prețuri, în luna iulie aveam o discrepanță extrem de mare între prețurile aflate sub plafonul de 1,30 lei/kWh și o polarizare extrem de mare în jurul cifrelor de 1,55 lei și 1,60 lei. După măsurile luate împreună cu cei de la ANRE, după măsurile din piață pe care le luat împreună cu ei, cu producătorii (…) avem deja, la șase luni distanță, oferte în medie cu 10-15% mai mici și vedem că deja avem oferte sub pragul psihologic de un leu, oferte foarte apropiate de cifra de un leu, 1,1 lei și am crescut până la 8 oferte care în momentul de față au sub 1,30 lei, anume prețul care era plafonat înainte de intrarea eliminării plafonului, la 1 iulie. Din acest punct de vedere, putem spune că avem deja o stabilitate în piața energetică’, a punctat Bogdan Ivan.