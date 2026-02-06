Ivan: În ultimele 6 luni am avut o creștere cu 600% a plăților directe și a investițiilor, în zona companiilor private

Banii atrași din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, au avut o evoluție clară în ultimele șase luni, înregistrându-se o creștere cu 600% a plăților directe și investițiilor făcute de către Ministerul Energiei în zona companiilor private, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.

‘În ultimele șase luni, am avut o evoluție clară a tot ce înseamnă bani atrași din fonduri europene, nerambursabile, prin PNRR, o creștere cu 600% a plăților directe și a investițiilor făcute de către Ministerul Energiei în zona companiilor private. Vorbim despre proiecte care în momentul de față finanțează stocare, capacități de producție a energiei electrice, pe eolian și pe fotovoltaic, precum și capacități noi de producție a energiei electrice bazate pe gaze naturale’, a explicat ministrul.

De asemenea, potrivit acestuia, s-a înregistrat o creștere a fondurilor decontate din Fondul pentru modernizare cu 2.000%.

‘În doar șase luni am făcut plăți cumulate mai mari decât în ultimii doi ani și jumătate la un loc, cu 539% mai mult în cazul PNRR – practic vorbim de aproape 500 de milioane de lei – iar în cazul Fondului pentru modernizare am crescut rata de absorbție a investițiilor din banii europeni cu 2.084%, în plus 646 de milioane de lei pentru beneficiari, companii private și autorități publici locale. (…) În primele șase luni ale lui 2025 au fost făcute plăți efective către beneficiari în investiții 92 de milioane de lei, iar începând cu luna iulie am intrat până la finalul anului cu aproape 600 de milioane de lei’, a adăugat Ivan.

El a subliniat că aceste investiții vor fi finalizate până la finalului 2026 și se va intra cu 1.100 de MW producție energie verde, pentru că sunt proiecte ‘antamate’ care vor fi duse la capăt, și, de asemenea, se vor adăuga 1.500 de MW capacități noi de stocare.

‘Cu acești 1.500 de MW capacități noi de stocare din PNRR vom reuși să echilibrăm o mare parte din energia produsă în timpul zilei, în perioada sezonului cald, de panourile solare instalate la nivel național, care în momentul de față se vinde pe piața externă la prețuri foarte mici și se importă ulterior la prețuri foarte mari, la vârf de consum între orele 6:00 și 10:00 după amiaza. Prin aceste capacități de producție o să înmagazinăm mare parte de această energie și o să o avem disponibilă pentru piața din România’, a precizat șeful de la Energiei.

De asemenea, acesta a mai afirmat că din Fondul pentru modernizare, dacă în 2023 au fost plăți făcute în sumă netă de 4 milioane de lei, în 2024 în total 506 milioane de lei, în 2025 în primele șase luni ale anului 31 de milioane de lei, plățile au crescut în ultimele șase luni până la aproape 700 milioane de lei, mai mult decât în toți cei trei ani cumulat.

‘Din acești bani construim în cursul anului 2026 alți 613 MW capacități de producție-autoconsum la 1.400 UAT-uri în toată România, plus companii private care au accesat această schemă de sprijin. De asemenea, 513 MW intră pentru cele 1.400 de primării pe care le-am spus mai devreme. La acest capitol am pregătit deja o nouă schemă de finanțare pentru capacități de stocare duble. (…) Pentru fiecare primărie care a accesat proiect de panouri fotovoltaic am pregătit finanțare directă, apel necompetitiv pentru a capacități de stocare la nivelul comunităților locale’, a mai spus ministrul.

Acesta a reamintit și de ‘o alocare extrem de importantă, pentru care avem girul Comisiei Europene și al finanțatorului’, respectiv folosirea a 600 de milioane de euro pentru a asigura prima etapă de finanțare pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă, care va mai putea funcționa astfel încă 30 de ani fără probleme.