Ivan: Schema aprobată de CE prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat

Schema de investiții în stocarea energiei electrice, aprobată de Comisia Europeană, prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat, iar apelul de proiecte va fi lansat în trimestrul II 2026, implementarea investițiilor fiind prevăzută până în 31 decembrie 2030, a anunțat, vineri seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘Alocăm 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii în România. Astăzi am obținut aprobarea Comisiei Europene pentru o schemă majoră de investiții în stocarea energiei electrice în România.150 milioane euro fonduri nerambursabile vor finanța dezvoltarea a 2.174 MWh capacități de stocare în baterii prin instalații autonome (stand-alone), prin Fondul pentru Modernizare. Prin această schemă: putem reduce dezechilibrele din Sistemul Electroenergetic Național; integrăm mai bine energia produsă de prosumatori și din surse regenerabile; putem ține sub control prețurile energiei pentru români. Schema prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat, cu o finanțare care poate ajunge la maximum 15 milioane de euro per proiect și care poate acoperi până la 100% din costurile eligibile. Apelul de proiecte va fi lansat în trimestrul II 2026, iar implementarea investițiilor este prevăzută până în 31 decembrie 2030’, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că România are mii de MW instalați în energie regenerabilă, dar producția depinde de vreme, iar în lipsa bateriilor energia produsă în timpul zilei este adesea vândută ieftin și seara trebuie importată energie la prețuri mai mari.

‘Stocarea energiei este cheia pentru un sistem energetic stabil și pentru facturi mai mici pentru români. În perioada următoare vom reveni cu toate detaliile privind lansarea apelului de proiecte’, a transmis ministrul Energiei.

Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane euro (764 de milioane lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată, a anunțat, vineri, Executivul comunitar, printr-un comunicat.

Această măsură va contribui la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF), adoptat de Comisie la 25 iunie 2025.

În cadrul CISAF, România a transmis Comisiei Europene o schemă în valoare de 150 de milioane euro pentru sprijinirea instalării de noi instalații de stocare a energiei electrice de cel puțin 2.174 MWh, care vor contribui la obiectivele Pactului pentru o industrie curată.

Scopul acestei scheme este de a facilita integrarea surselor regenerabile variabile de energie în sistemul național de energie electrică prin creșterea capacității de stocare. În cadrul acestei scheme, sprijinul va lua forma unor ajutoare pentru investiții prin granturi directe pentru noile sisteme autonome de stocare a energiei în baterii. Schema va fi finanțată din Fondul UE pentru modernizare. Beneficiarii vor fi selectați printr-o procedură competitivă de atribuire.

Comisia a constatat că schema notificată de România este în conformitate cu condițiile stabilite în CISAF. Și anume, ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme cu un volum și un buget estimat, printr-o procedură competitivă de atribuire, înainte de data de 31 decembrie 2030.

De asemenea, Comisia a concluzionat că schema notificată de România este necesară, adecvată și proporțională pentru a accelera tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și pentru a facilita dezvoltarea anumitor activități economice care sunt importante pentru punerea în aplicare a Pactului pentru o industrie curată, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea UE și condițiile prevăzute în CISAF.