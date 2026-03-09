Japonia pregăteşte eliberarea de petrol din rezervele strategice, pe fondul crizei cu Iranul

Guvernul Japoniei a cerut unui depozit naţional de petrol să se pregătească pentru o posibilă eliberare de ţiţei din rezervele strategice, pe fondul reducerii livrărilor din Orientul Mijlociu provocate de criza cu Iranul, a declarat duminică un parlamentar japonez, citat de Reuters.

Akira Nagatsuma, membru al partidului de opoziţie Centrist Reform Alliance, a declarat pentru Reuters că un oficial al Japan Organization for Metals and Energy Security de la baza naţională de stocare a petrolului din Shibushi i-a spus că unitatea a primit vineri instrucţiuni de pregătire din partea Agency for Natural Resources and Energy.

Momentul unei eventuale eliberări a petrolului din rezerve nu este deocamdată clar, a spus Nagatsuma. Nu este cunoscut nici dacă alte baze de stocare au primit aceeaşi instrucţiune.

Un oficial al agenţiei energetice, aflată în subordinea Ministry of Economy, Trade and Industry, a refuzat să comenteze informaţia. Reprezentanţii bazei Shibushi nu au fost disponibili imediat pentru declaraţii, iar JOGMEC nu a putut fi contactată în afara programului de lucru.

Baza Shibushi, situată în sudul Japoniei, este unul dintre locurile în care sunt stocate rezervele strategice de petrol ale ţării.

Japonia depinde de Orientul Mijlociu pentru aproximativ 95% din importurile sale de ţiţei, iar circa 70% din acestea sunt transportate prin Strâmtoarea Ormuz, rută care a fost practic blocată după atacurile Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului.

Japonia deţine rezerve de petrol pentru situaţii de urgenţă echivalente cu aproximativ 254 de zile de consum intern, una dintre cele mai mari rezerve din lume. Acestea includ stocuri deţinute de stat, rezerve ale companiilor private şi stocuri comune cu state producătoare de petrol.

Tokyo a apelat ultima dată la aceste rezerve în 2022, ca parte a unei eliberări coordonate de International Energy Agency după invazia Rusiei în Ucraina.

Ministrul industriei, Ryosei Akazawa, a declarat săptămâna trecută că nu există planuri concrete pentru eliberarea rezervelor de petrol, dar că autorităţile monitorizează atent evoluţia pieţei şi situaţia aprovizionării, în coordonare cu Agenţia Internaţională a Energiei.

Agenţia de presă Kyodo News a relatat vineri că guvernul japonez analizează utilizarea unei părţi din rezervele strategice de petrol în contextul crizei cu Iranul, posibil în coordonare cu alte state sau chiar unilateral.