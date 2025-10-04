Jeff Bezos: ”Inteligenţa artificială este într-o bulă speculativă, dar beneficiile pentru societate vor fi uriaşe”

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o ”într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este ”reală” şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate, transmite CNBC.

Bezos a comparat fenomenul cu alte bule speculative din istorie, precum cea a internetului din anii 2000, explicând că, în astfel de momente, evaluările companiilor se desprind de fundamentele reale ale afacerilor, iar investitorii finanţează deopotrivă idei bune şi idei slabe.

”Este probabil ceea ce se întâmplă astăzi. Dar asta nu înseamnă că tehnologia nu e reală. Inteligenţa artificială este reală şi va schimba fiecare industrie”, a spus el.

Miliardarul a exemplificat cu situaţii ”neobişnuite”, precum startupuri cu doar şase angajaţi care primesc miliarde de dolari finanţare. Totuşi, a subliniat că bulele industriale pot avea efecte pozitive pe termen lung, amintind de valul din biotehnologie din anii ’90, care a dus la descoperirea unor medicamente salvatoare, chiar dacă multe companii au dispărut.

”Când praful se va aşeza şi se va vedea cine sunt câştigătorii, societatea va beneficia de acele invenţii. Exact asta se va întâmpla şi cu AI. Beneficiile pentru societate vor fi gigantice”, a afirmat Bezos.

El nu este singurul care avertizează asupra unei posibile bule AI. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a făcut declaraţii similare în august, iar şeful Goldman Sachs, David Solomon, a atras atenţia vineri că ”va veni un moment de resetare şi corecţie”, pe fondul entuziasmului investiţional.

Alţi analişti, precum Karim Moussalem de la Selwood Asset Management, au comparat entuziasmul actual cu ”marile manii speculative din istoria pieţelor”.