Jianu: Creșterea inflației este o consecință directă a majorării TVA în august

Creșterea inflației este o consecință directă a majorării TVA în luna august, fiind necesară adoptarea de programe pentru susținerea IMM-urilor, a start-up-urilor și stimularea investițiilor, consideră președintele de onoare al confederației patronale IMM ROMANIA, Florin Jianu.

‘Creșterea inflației afectează activitatea economică în ansamblul ei și este o consecință directă a TVA-ului mărit din luna august 2025. Este necesar ca după pachetele de măsuri care au prejudiciat antreprenorii, accentul să fie pus, în pachetul 3 de reforme, pe programe pentru susținerea IMM-urilor, a start-up-urilor și stimularea investițiilor. România trebuie să țină seama și de experiența altor țări din Uniunea Europeană care, în condiții similare cu ale noastre, au pus accentul pe sprijinirea mediului de afaceri și nu pe creșterea fiscalității’, a declarat Florin Jianu, președinte de onoare IMM ROMANIA, într-un comunicat privind accelerarea ratei inflației.

Jianu a amintit că cele mai recente date oferite de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata inflației în august 2025 a fost 8,1%, calculată de la începutul anului, comparativ cu decembrie 2024.

Potrivit acestuia, comparând datele cu rata inflației din iulie 2025, când a fost de 5,8%, rezultă că într-o lună rata inflației a crescut cu 2,3 puncte procentuale, reprezentând o creștere de 39,65% față de luna precedentă.

În contextul crizei bugetare, ‘care afectează antreprenorii prin măriri de taxe și impozite’, IMM ROMANIA atrage atenția că mărirea TVA, de la începutul lunii august, a determinat accelerarea inflației, ceea ce înseamnă scăderea puterii de cumpărare a firmelor, reducerea investițiilor și diminuarea consumului.

În plus, creșterea accizei la combustibil a declanșat o mărire a prețurilor pentru produsele și serviciile oferite pe piață, contribuind la creșterea inflației.

IMM România consideră că absența reformei în sectorul administrației publice a determinat o creștere a cheltuielilor bugetare, în pofida creșterii încasărilor din taxele și impozitele aplicate mediului privat (cheltuielile în primele șapte luni au fost de 447,21 miliarde lei, crescând în termeni nominali cu 11,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, iar veniturile încasate au fost de 370,77 miliarde lei în primele șapte luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 11,8% față de anul anterior), rezultând un deficit de 76,44 miliarde lei.

IMM ROMANIA susține că măsurile de reformă care au constat în creșterea taxelor și impozitelor riscă să ducă România într-o criză economică, antreprenorii neputând susține un sistem public nereformat.

Confederația patronală reiterează solicitarea publică adresată Guvernului în vederea elaborării unui pachet pentru susținerea IMM-urilor, care să răspundă cerințelor contextului economic actual.

Astfel, IMM România solicită, printre altele: posibilitatea revenirii la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în momentul în care se reîndeplinesc condițiile economice; eliminarea din restricțiile impuse pentru deductibilitatea cheltuielilor, pentru stimularea consumului (ex: eliminare plafoane pentru deducerea amortizării mașinilor, deducerea cheltuielilor și a TVA-ului cu combustibil, întreținere mașini, posibilitate amortizare fiscala accelerata pentru activele de producție); eliminarea impozitării suplimentare a contractelor part-time; programe de sprijinire a start-up-urilor și retehnologizare a IMM-urilor din domeniul producției; stimularea investițiilor; unificarea entităților care solicită și încasează diverse taxe; eliminarea procedurilor birocratice inutile.

IMM România mai cere susținerea turismului ca prioritate națională, implementarea măsurilor de eficiență energetică, sprijinirea operatorilor de transport, fiscalizarea prestatorilor neînregistrați și eliminarea concurenței neloiale.