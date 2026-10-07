Kaufland continuă extinderea rețelei și deschide două magazine în orașele Galați și Satu Mare

Kaufland România deschide joi, 8 octombrie, două noi magazine, în Galați și Satu Mare. Prin inaugurarea acestora, compania creează peste 140 de noi locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea economică a comunităților locale.

Situat pe strada Domnească 158A, noul Kaufland din Galați are o suprafață totală de aproximativ 7.000 mp, cu un spațiu de vânzare de 3.000 mp. Magazinul este primul hipermarket Kaufland din România amenajat prin reconversia unei clădiri existente, în linie cu strategia de sustenabilitate a companiei. Proiectul a păstrat și adaptat infrastructura principală și a inclus măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 22:30, iar duminica, între orele 08:00 și 20:30.

Noul magazin cuprinde și o galerie comercială, oferind accesul la o varietate de magazine și servicii, precum Farmacia Tei, cu un spațiu de peste 1.700 mp în care clienții găsesc, într-un singur loc, medicamente, suplimente, produse de îngrijire și articole pentru întreaga familie, Immedio (tutun, loto, ziare), cofetăria Top Caffe, Raitar (producător local de carne și produse tradiționale proaspete), Nat Food (mâncare tradițională gătită) și curățătoria de haine 5àsec. În plus, sunt disponibile și lockere Sameday, DPD, FanBox și GLS pentru ridicarea coletelor, un bancomat și două stații de plată, SelfPay și Kaseria.

Situat pe bulevardul Lucian Blaga nr. 51, noul Kaufland din Satu Mare este construit pe o suprafață totală de peste 5.300 mp, cu un spațiu de vânzare de aproape 3.000 mp.

Noul hipermarket cuprinde și o galerie comercială, oferind accesul la o varietate de magazine și servicii, precum farmacia Dr.Max, Inmedio (tutun, loto, ziare), Sensa (înghețată, dulciuri, cafea, patiserie, pizza, sandvișuri), iar la punctul Grill sunt disponibile automate de cafea Dallmayr și Nestlé. Și acest magazin dispune de lockere Sameday, DPD, FanBox și GLS pentru ridicarea coletelor, un ATM BRD și două stații de plată SelfPay și Kaseria.

Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 22:30, iar duminica, între orele 08:00 și 22:00.

Cele două magazine dispun de parcări generoase, cu 293 de locuri la Galați și 243 la Satu Mare, inclusiv spații dedicate părinților și persoanelor cu dizabilități. Pentru clienții care aleg mijloace alternative de transport sunt disponibile stații de încărcare pentru mașini electrice, precum și rastele pentru biciclete.

Pentru a asigura un flux rapid și un timp redus de așteptare la plată, hipermarketul din Galați este dotat cu 15 case de marcat, dintre care 5 convenționale și 10 express, de tip self-checkout, iar cel din Satu Mare cu 16 case de marcat, dintre care 6 convenționale și 10 express. În plus, ambele magazine dispun de serviciul K-Scan, care le permite clienților să scaneze produsele pe măsură ce le adaugă în coș și să finalizeze plata la casele de marcat de la ieșire.

Noile hipermarketuri Kaufland pun la dispoziția clienților un sortiment extins de legume și fructe, produse proaspete la vitrinele cu servire asistată, brutărie, produse congelate, alimente de bază, dulciuri, băuturi, articole nealimentare și drogherie. Oferta este completată de produse de panificație, dulciuri, lactate, mezeluri și prăjituri de la furnizori locali și regionali, care aduc la raft gusturi cunoscute și apreciate în comunitate. La punctul Grill din exterior, clienții sunt așteptați cu o varietate de meniuri și preparate calde.

Deschiderea celor două magazine vine și cu beneficii dedicate clienților Kaufland Card XTRA. În perioada 8–14 octombrie, clienții care folosesc K-Scan vor primi în aplicație un cupon de reducere de 5%. Acesta poate fi utilizat o singură dată, în perioada 16–22 octombrie, pentru un coș de cumpărături de până la 1.000 de lei, exclusiv în noul magazin în care a fost obținut.

Ca o continuare a angajamentului Kaufland față de mediu, noile magazine sunt prevăzute cu sisteme de colectare separată, unde clienții sunt recompensați pentru ambalajele returnate: