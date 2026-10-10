Luca Niculescu: Am totală libertate în acest mandat și cred că o voi păstra până la final

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, vineri, că, în prezent, are ‘totală libertate’ în acest mandat acordat de președintele Nicușor Dan și crede că o va păstra până la final, menționând că ‘zilele vor arăta dacă mai este nevoie și de intervenția șefului statului’.

‘Domnul președinte este cel care m-a numit, mi-a dat un mandat, am libertate mare în acest mandat, sunt foarte onorat pentru numirea pe care a făcut-o, zilele vor arăta dacă mai este nevoie și de intervenția domniei sale, dar în clipa de față am totală libertate și cred că o voi păstra până la final’, a afirmat Niculescu, la Digi 24.

Luca Niculescu a adăugat că ‘fiecare zi are particularitățile ei’, arătând că el este prim-ministrul desemnat și cel care se ocupă de discuțiile cu partidele.

‘România are imperios nevoie de un Guvern. Situația este dificilă. Deci nu mă joc cu cuvintele. După cum ziceam și din întâlnirile pe care le-am avut, avem nevoie rapid, foarte rapid de rectificare bugetară, avem nevoie rapid de un buget pentru România. Vine o iarnă care s-ar putea să fie grea, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline. Orice poate întări sprijinul pentru acest Guvern este binevenit’, a spus Luca Niculescu.

Întrebat când i-a spus președintele că îl va nominaliza pentru funcția de premier, Niculescu a răspuns că a avut mai multe discuții.

‘Pot să folosesc un joker, să nu spun? Mi-a spus înainte să mă anunțe. (…) Au fost mai multe discuții. (…) Nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când țara, când ești în serviciul public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupi această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi’, a adăugat acesta.

El a mai precizat că nu știe care a fost dinamica discuției președintelui cu partidele, dar numele său mai fusese vehiculat, menționând că șeful statului i-a spus că îl va nominaliza cu suficient timp înainte încât să aibă timp de mai multe discuții.

‘Suficient încât să avem timp de mai multe discuții. (…) Nu vreau să spun prea mult din ce a fost în dialogul dintre președinte și mine. A fost decizia domniei sale. Încă o dată, am fost onorat că s-a gândit la mine pentru asta, am discutat despre motivele pentru care crede că eu aș fi potrivit pentru această funcție. (…) Au fost câteva discuții, dar timpul nu a fost foarte lung’, a amintit premierul desemnat.