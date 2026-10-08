Luca Niculescu: Vom continua dialogul și am încredere că ajungem la un rezultat bun pentru România

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a transmis joi că va continua dialogul cu partidele, exprimându-și încrederea că, de această dată, se va ajunge la un rezultat bun pentru România.

‘Am avut discuții bune și foarte concrete, cu liderii PSD, PNL și UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare. Am abordat împreună problemele legate de sănătate, agricultură, administrație locală și dureroasele inegalități sociale din România. Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă’, a scris Niculescu, pe Facebook.

El a precizat că discuțiile vor continua săptămâna viitoare.

‘Am intrat în prima fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi. Și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat. Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. Luni, urmează consultările cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare. Vom continua dialogul și am încredere că, de această dată, ajungem la un rezultat bun pentru România’, a transmis prim-ministrul desemnat.