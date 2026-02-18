Macedonia de Nord aprobă proiecte de energie verde de 4,4 GW pentru 2026

Macedonia de Nord intenţionează să adauge 4,42 GW în capacităţi noi de producţie de energie verde în cadrul planului său anual de construcţie energetică pentru 2026, cu investiţii totale estimate la 3,7 miliarde de euro (4,4 miliarde de dolari), a anunţat Ministerul Energiei, Minelor şi Resurselor Minerale, potrivit SeeNews.

Un total de 67 de iniţiative ale investitorilor pentru construirea de noi instalaţii de producţie a energiei electrice au fost aprobate din cele 284 depuse în urma unui apel public lansat în septembrie 2025, a anunţat recent ministerul într-un comunicat.

Printre proiectele acceptate se numără 59 de centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de 3.014 MW şi investiţii estimate la 2,11 miliarde de euro, şapte parcuri eoliene însumând 907,7 ​​MW cu investiţii de 1,18 miliarde de euro şi o centrală de cogenerare pe gaz cu o capacitate de 495 MW, evaluată la 445,5 milioane de euro.

În plus, sunt prevăzute 96 de instalaţii de stocare a energiei, inclusiv 77 de sisteme integrate conectate la centrale electrice noi sau existente şi 19 unităţi independente. Capacitatea lor combinată va ajunge la 2.027 MW, cu o capacitate de stocare de 4.961 MWh, necesitând investiţii de aproape 2 miliarde de euro.

Planul include 56 de proiecte din planurile energetice municipale depuse de şapte municipalităţi locale. Acestea includ centrale solare cu o capacitate totală de 51,9 MW şi 61 de unităţi de stocare cu o capacitate combinată de 27,7 MW şi un stoc de 117,6 MWh.

Guvernul aşteaptă rezultate vizibile din aceste proiecte până la sfârşitul anului, deşi fiecare are un calendar diferit, a declarat ministrul energiei, Sanja Bozinovska, într-un interviu acordat duminică Newsmax Balkans.

Investitorii interesaţi pot aplica pentru planul anual de construcţii energetice pentru 2027 până la 1 iunie, a adăugat Bozinovska.