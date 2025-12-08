Macron solicită o regândire a modului în care BCE abordează politica monetară

Președintele francez, Emmanuel Macron, a solicitat o modificare a modului în care Banca Centrală Europeană (BCE) abordează politica monetară, în ideea de a stimula piața unică și a o proteja de riscurile unei crize financiare, transmite Bloomberg.

Într-o mișcare neobișnuită pentru un lider al zonei euro care face comentarii cu privire la politica băncii centrale a regiunii, Macron a afirmat, într-un interviu acordat publicației ‘Les Echos’, că BCE trebuie să gândească diferit dacă Uniunea Europeană dorește să își pună în valoare punctele forte, cum ar fi piața internă și rata ridicată a economisirii.

Având în vedere că dolarul american și yuanul chinezesc sunt folosite ca arme economice, iar creșterea economică stagnează în Europa, ‘mi se pare că politica monetară europeană poate fi ajustată semnificativ astăzi. Reafirmarea valorii pieței interne europene înseamnă că nu putem lăsa inflația să fie singurul nostru obiectiv, ci și creșterea economică și ocuparea forței de muncă’, a declarat Macron pentru ‘Les Echos’.

În mod normal, liderii din zona euro se abțin să comenteze ceea ce ar trebui să facă BCE, factorii de decizie politică apărând cu înverșunare independența instituției de la Frankfurt ca fiind esențială pentru funcționarea acesteia. Guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau, care face parte din Consiliul de Guvernare al BCE, s-a alăturat celor care critică vehement atacurile președintelui Donald Trump asupra Rezervei Federale a SUA.

Spre deosebire de Fed, care are un dublu mandat privind un nivel maxim de ocupare a forței de muncă și prețuri stabile, BCE se concentrează pe inflație, cu o țintă de aproximativ 2% pe termen mediu. Macron a solicitat anterior o extindere a criteriilor: într-un discurs ținut înainte de alegerile europene de anul trecut, el a sugerat adăugarea unui obiectiv de creștere și, eventual, a altuia privind decarbonizarea.

În opinia lui Macron, decizia BCE de a continua vânzarea de obligațiuni guvernamentale riscă să impulsioneze creșterea dobânzilor pe termen lung, să încetinească activitatea și să consolideze moneda euro.

În același interviu pentru ‘Les Echos’, în care a cerut Chinei să acționeze pentru a reduce dezechilibrele comerciale cu UE sau să se confrunte cu potențiale tarife vamale, Macron a subliniat, de asemenea, riscurile financiare de peste Atlantic.

‘Dereglementarea tot mai mare din SUA în domeniul activelor cripto și al monedelor stabile creează un potențial deloc neglijabil de instabilitate financiară. Zona noastră monetară și actorii financiari trebuie să continue să fie protejați. Europa trebuie – și dorește – să rămână o zonă de stabilitate monetară și investiții credibile’, a spus Macron.

Acesta a adăugat este nevoie de obligațiuni comune europene pentru a oferi ‘active lichide și sigure’ care să contribuie la consolidarea poziției euro printre monedele de rezervă.