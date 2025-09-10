Majorarea plafonului de TVA pentru întreprinderile mici, implicații mai ample și obligații mai stricte

Majorarea plafonului de TVA pentru întreprinderile mici reprezintă o măsură cu implicații mai ample și obligații mai stricte decât ar părea la prima vedere, atrag atenția reprezentanții companiei de consultanță PwC România.

Aceștia susțin că, deși la o primă vedere pare un act normativ care vizează statutul de întreprindere mică prin majorarea plafonului de TVA, în fapt, Ordonanța Guvernului 22/2025 aduce schimbări mai ample și cu obligații mai stricte. Actul normativ introduce o serie de modificări în materie de TVA, cu impact direct asupra întreprinderilor mici și prestatorilor de servicii, precum extinderea regimului special de scutire în cadrul UE și redefinirea locului prestării serviciilor.

Concret, începând cu 1 septembrie 2025, se redefinește statutul de întreprindere mică în contextul aplicării regimului special de scutire de TVA prin majorarea plafonului de scutire de la 300.000 lei la 395.000 lei.

Astfel, deși plafonul pentru aplicarea regimului special de scutire crește, obligațiile contribuabililor devin mai stricte: este eliminată perioada de ‘grație ‘ de o lună în vederea solicitării înregistrării în scopuri de TVA. Prin noile modificări, persoanele impozabile care aplică regimul de scutire de TVA vor fi obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în ziua depășirii plafonului; TVA se va colecta începând cu tranzacția care determină depășirea plafonului de scutire TVA; dispare perioada de 10 de zile pentru formalitățile de înregistrare – obligația intervine imediat; facturile emise fără TVA care au condus la depășirea plafonului trebuie corectate, astfel încât beneficiarii să poată exercita dreptul de deducere conform prevederilor legale.

Potrivit reprezentanților companiei de consultanță, regimul special de scutire de TVA destinat întreprinderilor mici a fost extins la nivelul Uniunii Europene prin transpunerea Directivei (UE) 2020/285. Noile reglementări permit întreprinderilor mici să aplice acest regim special de scutire de TVA și în alte state membre decât cel de stabilire. Astfel, contribuabilii care desfășoară activități transfrontaliere beneficiază de posibilitatea aplicării regimului special de scutire de TVA în alte jurisdicții europene, dacă cifra lor de afaceri anuală agregată la nivelul UE nu depășește plafonul de 100.000 euro și dacă cifra de afaceri efectuată în statul membru nu depășește plafonul de scutire de TVA aplicabil acelui stat membru. De asemenea, contribuabilii din alte state membre pot aplica aceeași scutire în România, dacă respectă aceleași condiții.

Totodată, ordonanța aduce modificări cheie care vizează definirea locului efectiv al prestării serviciilor, element esențial în locului de impozitare a TVA.

Pentru tranzacțiile (B2C) realizate între persoane impozabile (prestatori) și persoane neimpozabile (consumatori finali), locul prestării serviciilor va fi în funcție de modul prestării acestor servicii, astfel: pentru serviciile legate de activități culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment, târguri, expoziții și alte activități similare desfășurate într-un spațiu fizic – locul de impozitare a TVA va fi în statul unde are loc evenimentul; dacă aceleași servicii menționate anterior sunt prestate virtual/digital – locul de impozitare a TVA va fi în statul unde beneficiarul este stabilit sau are domiciliul.

Pentru tranzacțiile de tip B2B care au loc exclusiv între persoane impozabile, se menține principiul conform căruia locul de impozitare a TVA este în statul unde se desfășoară efectiv evenimentul.

În ceea ce privește obligațiile din sistemul RO e-TVA, prezenta Ordonanță amână până la 31 decembrie 2025 obligația contribuabililor de a răspunde notificărilor de conformare transmise de ANAF pentru diferențele constatate între decontul pre-completat (P300) și decontul efectiv depus (D300) până la 31 decembrie 2025.

În această perioadă: nu se aplică sancțiuni pentru aceste neconcordanțe; nu se realizează încadrarea în categoria entităților cu risc fiscal pe acest criteriu.

Această măsură oferă un interval necesar de adaptare, permițând contribuabililor să se familiarizeze cu noul mecanism fără presiunea penalităților.

Potrivit sursei citate, în ansamblu, Ordonanța oferă oportunități de conformare și adaptare, dar impune și o atenție sporită din partea contribuabililor pentru a evita riscurile fiscale într-un cadru legislativ tot mai complex.