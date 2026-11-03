Marii producători auto cer Congresului SUA interzicerea permanentă a vehiculelor chinezeşti

Principalii producători de automobile au cerut luni Congresului Statelor Unite să adopte o interdicţie permanentă asupra vehiculelor chinezeşti, invocând riscuri de supraveghere şi ameninţarea concurenţei asupra industriei auto americane, transmite Reuters.

Solicitarea a fost formulată de Alliance for Automotive Innovation, organizaţie care reprezintă aproape toţi marii producători auto, inclusiv General Motors, Toyota şi Volkswagen. Apelul intervine înaintea revenirii parlamentarilor la Washington, săptămâna viitoare, pentru o scurtă sesiune legislativă după alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial.

În septembrie, senatorii care susţin iniţiativa legislativă bipartizană au convenit să amâne până în noiembrie procedura accelerată de adoptare a interdicţiei.

John Bozzella, preşedintele Alliance for Automotive Innovation, a declarat că piaţa americană trebuie protejată de un aflux de automobile chinezeşti, despre care susţine că prezintă riscuri de supraveghere şi creează un dezavantaj competitiv pentru producătorii care au realizat investiţii majore în Statele Unite.

Demersul reflectă preocupările industriei auto privind extinderea producătorilor chinezi pe pieţele internaţionale şi implicaţiile economice şi de securitate ale accesului acestora pe piaţa americană. Propunerea urmează să fie examinată de Congres, iar adoptarea unei interdicţii permanente ar necesita aprobarea legislativă.