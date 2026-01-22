Marius Voineag, şeful DNA: Am devenit o instituţie, o organizaţie profitabilă, cum s-ar spune, cu sechestre la zi mai mari decât bugetul pe care îl avem

Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a anunţat, miercuri seară, că suma totală care reprezintă sechestrele puse de DNA se ridica, la finalul anului trecut, la 330 milioane de lei, peste bugetul instituţiei pe 2024, el apreciind că DNA a devenit ”o organizaţie profitabilă”.

Întrebat la Antena 3 despre frustrarea din societate legată de recuperarea prejudiciilor din dosarele de corupţie, şeful DNA, Marius Voineag, a afirmat că numai în anul 2024 au existat 12 dosare de mare evaziune care au vizat prejudicii cuprinse între 18 milioane şi 96 milioane de lei.

”Avem un sechestru la zi la finalul lunii decembrie de 330 milioane de lei. Mult mai mare decât bugetul pe care îl are DNA, undeva la sub 300 milioane. Este esenţial să înţelegem că asta a fost chiar punctul candidaturii mele. Când am vorbit de DNA 2.0, m-am raportat strict la faptul că trebuie să le luăm şi banii. Dosare mari s-au făcut, dar trebuie să ne ocupăm şi de partea de recuperare a produsului infracţional. Şi marele plus pe care îl avem în momentul de faţă e că am devenit o instituţie, o organizaţie profitabilă, cum s-ar spune. Cu sechestre la zi mai mari decât bugetul pe care îi avem”, a declarat Marius Voineag.

Potrivit şefului DNA, instituţia pe care o conduce se axează pe întoarcerea ”banilor respectivi” în economia reală.

”E un volum foarte mare, tocmai pentru că ne-am asumat că vom pune şi noi osul la combaterea marii evaziuni fiscale. Avem un potenţial foarte mare de a trage oamenii la răspundere penală pe viitor, tocmai pentru infracţiuni care sunt cu tangenţă în zona de corupţie”, a adăugat procurorul-şef, Marius Voineag.