Nazare: Vom reuși curățarea pieței de jucători neloiali prin instrumente digitale, analiză de risc avansată și prin voință

Evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune, ci un furt direct din buzunarul cetățeanului iar prin instrumente digitale, analiză de risc avansată și, mai ales, prin voință, vom reuși curățarea pieței de jucători neloiali, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Prin instrumente digitale, analiză de risc avansată și, mai ales, prin voință, vom reuși curățarea pieței de jucători neloiali. Evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune, ci un furt direct din buzunarul cetățeanului. De aceea, este și obiectivul numărul 1 al ANAF și singura cale spre un stat corect, care își respectă cu adevărat cetățenii’, a scris ministrul, marți, pe pagina sa de Facebook.

Reacția șefului de la Finanțe vine după ce Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat, la un operator economic care desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand.

Potrivit sursei citate, societatea verificată a aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice și juridice din România și din alte state. Autoturismele respective nu fuseseră achiziționate la rândul lor în regim de marjă, așa cum prevede legea.

Potrivit ANAF, prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat și plătit la bugetul de stat.

‘Azi, o nouă schemă de fraudă a ieșit la lumină. Antifrauda ANAF și DNA au descoperit o fraudă de 29 milioane lei în comerțul cu autoturisme second-hand, printr-o schemă repetată de înșelăciune fiscală. Firma implicată a folosit abuziv regimul special de marjă, declarând valori fictive și evitând astfel plata taxelor datorate statului. Mai mult decât atât, rețeaua nu era la prima abatere: prin mai multe firme înființate succesiv, aceiași reprezentanți acumulau datorii, apoi solicitau insolvența pentru a se sustrage de la plată. Verificările ANAF continuă în două județe, în colaborare cu DNA, iar direcțiile regionale ale Antifraudei monitorizează în paralel transporturile intracomunitare de autoturisme la frontiera de vest a țării’, a subliniat Alexandru Nazare.