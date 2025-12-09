Meta a primit acordul UE pentru reducerea datelor personale folosite în publicitate şi evită amenzile zilnice

Propunerea Meta Platforms de a utiliza mai puţine date personale în modelul său ”plăteşti sau consimţi”, care va intra în vigoare luna viitoare, a primit luni aprobarea autorităţilor europene de concurenţă, semnalând că gigantul american nu va mai fi expus la amenzi zilnice, transmite Reuters.
Investigaţia împotriva Meta marchează continuarea campaniei UE de restricţionare a Big Tech, în pofida criticilor din partea Statelor Unite, şi preferinţa Bruxelles-ului de a soluţiona cazurile prin compromisuri atunci când este posibil, pentru a evita tensiuni comerciale suplimentare.
Meta a fost în negocieri cu Comisia Europeană după ce, în aprilie, a fost sancţionată cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea Digital Markets Act (DMA), legea menită să limiteze puterea platformelor dominante. Încălcarea a avut loc la Facebook şi Instagram, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2024.
În urma sancţiunii, Meta a modificat modelul pay-or-consent astfel încât să folosească mai puţine date personale pentru publicitatea personalizată. Comisia a analizat dacă schimbările se conformează legislaţiei, compania riscând altfel amenzi zilnice de până la 5% din cifra de afaceri globală medie.
Ajustările includ modificări de formulare, design şi transparenţă pentru a reaminti utilizatorilor că au două opţiuni: să îşi ofere consimţământul pentru publicitate complet personalizată sau să permită colectarea unui volum redus de date, ceea ce duce la reclame mai puţin personalizate.
Comisia Europeană a confirmat primirea propunerii din noiembrie şi a anunţat că va monitoriza implementarea noului model publicitar şi va colecta feedback, eliminând perspectiva amenzilor periodice.
”Meta le va oferi utilizatorilor o alegere efectivă între a consimţi la partajarea tuturor datelor şi a primi publicitate complet personalizată, sau a partaja mai puţine date pentru o experienţă cu personalizare limitată”, a transmis executivul UE.