Microsoft estimează investiţii de 50 de miliarde de dolari pentru extinderea inteligenţei artificiale în ”Sudul Global”

Microsoft a anunţat miercuri că este pe cale să investească 50 de miliarde de dolari până la finalul deceniului pentru a extinde utilizarea inteligenţei artificiale în ţările în curs de dezvoltare, emergente sau cu venituri medii şi reduse, majoritatea din emisfera sudică, supranumite ”Sudul Global”, transmite Reuters.

Anunţul a fost făcut în cadrul summitului dedicat inteligenţei artificiale desfăşurat la New Delhi, unde directori ai marilor companii globale din domeniul AI s-au întâlnit în această săptămână cu mai mulţi lideri mondiali.

Anul trecut, Microsoft a anunţat investiţii în valoare de 17,5 miliarde de dolari în domeniul inteligenţei artificiale în India, consolidându-şi poziţia pe una dintre cele mai rapide pieţe digitale în creştere din lume.