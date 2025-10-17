Microsoft lansează un asistent AI avansat pentru Windows 11

Windows 11 va oferi acces la un asistent de inteligenţă artificială care combină funcţionalităţile Copilot Voice şi Copilot Vision pentru a răspunde la întrebări legate de conţinutul de pe ecran.

La mai bine de zece ani de când a încercat şi, apoi, a renunţat să ofere un asistent pentru utilizatorii de Windows, bazat la acea vreme pe Cortana, Microsoft încearcă acum să facă ceva similar cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Compania combină cele două componente de voce şi imagine ale AI-ului Copilot, care va încerca să se facă util răspunzând la comanda „Hey, Copilot”.

AI-ul nu doar că va asculta ceea ce spune utilizatorul, dar va şi urmări ceea ce are acesta pe ecran, pentru a putea răspunde la întrebări legate de conţinutul afişat.

Având în faţă o fotografie, de exemplu, utilizatorul poate întreba unde a fost făcută şi să spere că răspunsul lui Copilot va fi cel corect.

Utilizatorii pot cere, în acelaşi fel, sfaturi pentru configurarea programelor folosite. Microsoft dă exemplul aplicaţiei Spotify, unde utilizatorul poate întreba AI-ul cum să selecteze o calitate mai bună a sunetului.

Pentru a beneficia de aceste funcţii, utilizatorul trebuie să accepte ideea că informaţiile vor fi transferate pe serverele Microsoft, pentru a fi procesate. Cei neîncrezători pot pur şi simplu să nu activeze această funcţionalitate, care este opţională.

Funcţionalitatea „Hey, Copilot” va fi disponibilă doar pe Windows 11.