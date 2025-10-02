Microsoft vrea să folosească în principal propriile cipuri AI în centrele de date

Microsoft intenţionează ca, pe termen lung, să îşi bazeze infrastructura de inteligenţă artificială în special pe cipuri proprii, a declarat miercuri directorul tehnologic al companiei, Kevin Scott, în cadrul Italian Tech Week, transmite CNBC.

Decizia ar reduce dependenţa gigantului american de furnizori precum Nvidia şi AMD, care domină în prezent piaţa procesoarelor pentru centre de date.

Deşi Microsoft utilizează în prezent în mare parte GPU-uri Nvidia şi AMD, compania a început să dezvolte şi să implementeze propriile soluţii hardware. În 2023, a lansat acceleratorul Azure Maia AI şi procesorul Cobalt, iar în prezent lucrează la generaţii noi de cipuri, alături de tehnologii inovatoare de răcire prin „microfluide”, pentru a gestiona supraincălzirea echipamentelor.

Scott a confirmat că planul este ca, în viitor, cipurile Microsoft să fie folosite majoritar în centrele sale de date. Strategia vizează nu doar semiconductoarele, ci şi proiectarea completă a sistemelor – de la reţele la soluţii de răcire – pentru a optimiza puterea de calcul în funcţie de nevoile aplicaţiilor AI.

La fel ca rivalii săi Google şi Amazon, Microsoft îşi dezvoltă propriile cipuri pentru a reduce costurile, a-şi personaliza tehnologia şi a răspunde mai eficient cererii în creştere pentru AI.

Compania a investit masiv în extinderea capacităţilor, dar recunoaşte că ”criza de putere de calcul” continuă: cererea depăşeşte constant cele mai ambiţioase estimări, încă de la lansarea ChatGPT.