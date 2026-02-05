Ministerul Energiei: Proiectul privind limitarea adaosului comercial la energie electrică și gaze, publicat din eroare; acesta a fost retras

Proiectul de act normativ privind limitarea adaosului comercial aplicat în activitățile de comercializare en-gros și de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale către consumatorii finali a fost publicat pe site ca urmare a unei erori materiale și a fost retras imediat ce situația a fost identificată, precizează reprezentanții Ministerului Energiei.

‘Ministerul Energiei a gestionat, pe parcursul mai multor luni, un proces amplu de analiză a mai multor scenarii menite să asigure prețuri mai mici la energie pentru toți românii. Aceste demersuri au fost fundamentate pe consultări constante cu toți actorii relevanți din piața de energie și integrarea propunerilor primite, în cadrul unui proces tehnic intern. Documentul postat temporar pe site a fost publicat ca urmare a unei erori materiale. Acesta a fost retras imediat ce situația a fost identificată, pentru a evita interpretări eronate’, au explicat reprezentanții ministerului.

Miercuri seara, pe site-ul Ministerului Energiei a fost publicat un proiect de Ordonanță conform căruia adaosul comercial aplicat în activitățile de comercializare en-gros și de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale către consumatorii finali urma să fie limitat la 3%, respectiv 5%, pentru o perioadă de 12 luni.