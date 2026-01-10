Ministerul Finanţelor: 195 de proiecte de investiții publice semnificative prioritizate în anul 2025

Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate în anul 2025, în prezent portofoliul monitorizat cuprinzând 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei, ierarhizate după punctajul obținut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici.

”Ministerul Finanțelor a publicat lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative. Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecție și prioritizare. Publicarea acestei liste reprezintă un instrument de monitorizare a eficienței cheltuielilor de capital și a impactului acestora în economie. În prezent, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei, ierarhizate după punctajul obținut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici”, se arată într-un comunicat al MF transmis vineri AGERPRES.

Instituția menționează că, în cadrul procesului de ierarhizare realizat la nivelul ordonatorilor principali de credite, următoarele obiective de investiții ocupă poziții prioritare: infrastructură rutieră: Autostrada A7 (Ploiești – Pașcani), Autostrada A1 (Secțiunile Sibiu – Pitești) și Autostrada A8 (Târgu Mureș – Iași – Ungheni); infrastructură feroviară: Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș – Timișoara – Arad și reabilitarea liniei Brașov – Sighișoara; sănătate: construcția celor trei Spitale Regionale de Urgență (Iași, Cluj-Napoca și Craiova) și a unităților spitalicești noi finanțate prin programe strategice.

În domeniul transportului urban se menționează extinderea rețelei de metrou prin Magistrala 6 (legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă).

De asemenea, la mediu și managementul apelor sunt menționate proiecte de protecție a zonei costiere și amenajări hidrotehnice în bazinele hidrografice cu risc ridicat de inundații.

”Ministerul Finanțelor monitorizează permanent execuția acestor proiecte pentru a asigura o alocare bugetară optimă și pentru a sprijini ordonatorii de credite în atingerea jaloanelor de performanță. Prioritizarea corectă permite direcționarea resurselor către proiectele cu cea mai mare rată de rentabilitate socială și economică. Documentul complet, ce cuprinde fișele de proiect și punctajele obținute în procesul de evaluare, poate fi consultat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor, secțiunea Domenii/Bugetul de stat/Investiții publice”, se mai arată în comunicat.