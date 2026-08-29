Ministerul Finanțelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie

Ministerul Finanțelor (MF) majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1 – 15 septembrie 2026, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere.

Potrivit unui comunicat al MF, remis vineri AGERPRES, măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor și stabilitatea economică.

Noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

Astfel, în intervalul 1 – 15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

‘Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 (privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei – n. r.) funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie’, a precizat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Actualizarea nivelului de sprijin pentru prima jumătate a lunii septembrie reflectă dinamica recentă din piața de profil variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +45,65%, iar variația prețului mediu standard (VM) este de +25,45%.

Aceste date impun, conform formulei legale, extinderea reducerii la pragul de 25% din nivelul de bază stabilit prin Codul fiscal.

‘Intervenția vizează limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în sectorul de transport și logistică, cu impact direct asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluări periodice la fiecare două săptămâni. Ministerul Finanțelor va monitoriza continuu indicatorii de piață și va recalibra nivelul accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă’, se arată în comunicat.