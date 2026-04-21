Ministerul Finanțelor: Reprezentanții agențiilor de rating au exprimat îngrijorări privind instabilitatea care ar putea fi generată de o potențială criză politică

Reprezentanții agențiilor de rating au exprimat îngrijorări privind instabilitatea care ar putea fi generată de o potențială criză politică, reluând astfel preocupările transmise în rapoartele deja publicate, arată Ministerul Finanțelor, într-un comunicat remis după vizita în SUA a delegației ministeriale conduse de Alexandru Nazare.

În cadrul discuțiilor cu agențiile de rating Moody’s, S&P și Fitch, au fost prezentate evoluțiile recente ale economiei românești, inclusiv execuția bugetară din primul trimestru, care indică un deficit redus semnificativ față de aceeași perioadă a anului precedent – un semnal pozitiv privind eficiența măsurilor de consolidare fiscală, susține MF.

‘Reprezentanții agențiilor au subliniat importanța continuării procesului de ajustare fiscală, a reducerii deficitului de cont curent și a menținerii stabilității politice, ca elemente esențiale pentru menținerea ratingului în categoria investițională și îmbunătățirea perspectivei pe termen mediu. Aceștia au exprimat îngrijorări privind instabilitatea care ar putea fi generată de o potențială criză politică, reluând astfel preocupările transmise în rapoartele deja publicate’, se arată în comunicat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o discuție și cu Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, privind coordonarea politicilor economice la nivel european.

Delegația română a participat, de asemenea, la o serie de întâlniri cu investitori internaționali, organizate în cadrul unui program dedicat promovării economiei românești pe piețele financiare internaționale. Investitorii instituționali dețin expuneri importante pe titlurile de stat românești, iar dialogul constant și transparent contribuie la menținerea accesului României la finanțare în condiții competitive, explică instituția.

În cadrul acestor întâlniri a fost reiterat angajamentul autorităților române de a menține stabilitatea macroeconomică și de a continua procesul de consolidare fiscală, elemente esențiale pentru reducerea costurilor de finanțare și menținerea sustenabilității datoriei publice.

‘Rezultatele vizitei de la Washington și New York confirmă trecerea de la dialog strategic la finanțări concrete pentru proiecte majore ale României. Pachetul de peste 2 miliarde de euro mobilizat prin instituții financiare internaționale, la costuri mai reduse decât cele de pe piețele financiare, reprezintă un pas important în accelerarea investițiilor în energie, infrastructură și tehnologie. Aceste rezultate sunt susținute de un nivel ridicat de încredere din partea partenerilor internaționali în traiectoria de consolidare fiscală și în capacitatea României de a implementa reforme și proiecte de anvergură’, subliniază comunicatul.

În continuare, prioritatea autorităților rămâne valorificarea acestor angajamente prin implementare rapidă și coerentă, în condiții de stabilitate macroeconomică și disciplină bugetară, menționează MF.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a încheiat vizita de lucru desfășurată la Washington, D.C. și New York, unde a condus delegația României la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Din delegație au mai făcut parte ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

