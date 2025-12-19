Ministerul Finanțelor transferă peste 2 miliarde de lei pentru plata unor datorii la Sănătate și MAE

Executivul a aprobat joi Hotărârile de Guvern prin care Ministerul Finanțelor va transfera peste două miliarde de lei pentru plata unor arierate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Afacerilor Externe.

Conform unui comunicat al MF, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate îi vor reveni aproape două miliarde de lei, dintre care 964 de milioane de lei vor fi alocate pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și plata serviciilor medicale din spitale, scadente în luna decembrie. De asemenea, un miliard de lei va fi destinat decontării concediilor medicale. Astfel, operatorii economici care au plătit concediile medicale din fonduri proprii vor primi decontarea sumelor respective.

Către Ministerul Afacerilor Externe vor fi redistribuite 46 de milioane de lei, dintre care 26 milioane de lei pentru stingerea datoriilor rezultate din neplata cotizațiilor de afiliere ale României la organizațiile internaționale.

‘Prin economiile realizate și printr-o gestionare mai riguroasă a cheltuielilor publice, Guvernul reușește să intervină în domenii prioritare, pentru stingerea unor datorii acumulate. Alocarea suplimentară către Casa Națională de Asigurări de Sănătate permite nu doar decontarea medicamentelor și a serviciilor medicale furnizate pacienților, ci și achitarea restanțelor privind concediile medicale. Astfel, companiile care au suportat din fonduri proprii plata acestor drepturi vor primi rambursările cuvenite, ceea ce contribuie la corectarea unor blocaje financiare, la susținerea mediului economic și la restabilirea unui circuit sănătos al plăților în sistemul de sănătate’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Potrivit MF, aceste măsuri sunt posibile datorită evoluției favorabile a situației fiscal-bugetare din ultimele 6 luni, determinată de o mai bună coordonare a programării fondurilor bugetare și europene, adaptarea PNRR la realitățile implementării și măsurile guvernamentale de disciplină bugetară și creștere a veniturilor.

‘Relocările de fonduri nu afectează deficitul bugetar, fiind realizate în limitele programării aprobate și cu respectarea țintei de 8,4% din PIB’, se mai precizează în comunicat.