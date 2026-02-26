Ministerul Finanțelor va lansa un sistem digital bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale

Ministerul Finanțelor implementează un sistem bazat pe tehnologia blockchain, pentru administrarea, stocarea și verificarea bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale.

‘Proiectul Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN) răspunde unei nevoi reale de transparență, securitate și simplificare a relației dintre cetățeni, mediul de afaceri și administrația fiscală. Utilizarea tehnologiei blockchain permite crearea unui registru digital sigur și nemodificabil, în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat, fără posibilitatea modificării ulterioare’, se arată într-un comunicat al instituției.

Astfel, se asigură corectitudinea datelor fiscale și se reduce semnificativ riscul de erori, pierderi sau fraude, susține sursa citată.

Proiectul își propune să asigure stocarea datelor într-un registru digital securizat criptografic și imposibil de modificat ulterior fără înregistrarea dovezilor privind modificările aduse, și să aducă beneficii importante precum creșterea transparenței fiscale, reducerea riscului de fraudă sau erori umane și asigurarea unei evidențe clare și verificabile a tranzacțiilor.

‘În practică, acest lucru înseamnă mai multă încredere pentru cetățeni și companii, procese administrative mai eficiente, dar și premisele reducerii birocrației și a controalelor repetitive, deoarece informațiile pot fi verificate rapid și sigur în sistem, fără a aduce modificări caselor de marcat utilizate deja în România’, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

Până la finalul perioadei de implementarea proiectului, în decembrie 2027, minimum 5.000 de case de marcat vor fi integrate în sistem, urmând ca numărul acestora să crească ulterior, pe măsura extinderii utilizării la nivel național. Implementarea proiectului nu va necesita înlocuirea caselor de marcat, sistemul fiind implementat ulterior transmiterii bonurilor de către acestea.

Potrivit MF, BF-CHAIN oferă cetățenilor un control direct și transparent asupra bonurilor fiscale primite întrucât acestea pot fi verificate rapid din aplicația mobilă, oferind certitudinea că sumele plătite sunt înregistrate corect, bonurile digitale nu se mai deteriorează, spre deosebire de cele tipărite pe hârtie termică iar istoricul bonurilor este ușor accesibil, ceea ce simplifică gestionarea garanțiilor, retururilor și a bugetului personal.

‘Pentru companii, utilizarea tehnologiei blockchain aduce securitate sporită a datelor fiscale, prin eliminarea posibilității de modificare retroactivă și reducerea riscului de erori umane și a suspiciunilor legate de manipularea registrelor. Pe termen lung, aceasta înseamnă și diminuarea controalelor fiscale fizice, întrucât autoritățile pot verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic. Acest lucru permite firmelor să se concentreze pe activitatea economică și mai puțin pe aspectele de birocrație și încurajează un climat de conformare voluntară’, se mai precizează în comunicat.

Totodată, arhitectura BF-CHAIN permite extinderea tehnologiei și către alte tipuri de date fiscale, inclusiv facturile electronice. Integrarea blockchain în sistemul e-Factura ar putea sprijini colectarea TVA și alinierea României la tendințele internaționale de raportare fiscală în timp real (Real-Time Reporting – RTR), subliniază MF.

Un registru distribuit pentru e-Factura ar permite verificarea automată a facturilor între parteneri; limitarea fraudei, prin unicitatea și trasabilitatea fiecărei tranzacții; utilizarea, în perspectivă, a contractelor inteligente (smart contracts), care pot automatiza deducerile fiscale și plățile, reducând blocajele de cash-flow pentru companiile corecte.

Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane lei, din care 32,2 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și se desfășoară în perioada 22 decembrie 2025 – 22 decembrie 2027. Cofinanțarea partenerilor este de 10,78 milioane lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 3,8 milioane lei.