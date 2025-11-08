Ministrul Agriculturii: Îmi doresc foarte mult ca toți producătorii de pește să facă procesare

Ministerul Agriculturii va lansa sume importante de bani pe partea de procesare și producătorii de pește trebuie încurajați să acceseze aceste fonduri și produsele lor să se regăsească în magazinele de retail, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

‘Este o nouă provocare la noi, la Ministerul Agriculturii, pe lângă produsele tradiționale, să încercăm să mergem și pe tematică, să promovăm și partea de piscicultură, partea de acvacultură. (…) Cred că lucrul cel mai important se vede azi aici: banii care au fost accesați de toți producătorii de pește din România. Și sunt produse foarte bune, de o calitate superioară. Lucrul acesta ne bucură, pentru că programul AM-POP (Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime nr), partea de finanțare pe pește, va continua și anul viitor. Îi încurajez pe toți. Am avut discuții ample atât pentru piscicultură și acvacultură, dar eu îmi doresc foarte mult ca toți producătorii de pește să facă procesare. Lucrul acesta l-am discutat cu direcția care se ocupă de fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și vom lansa sume importante de bani pe partea de procesare. Ne dorim foarte mult ca peștele să fie procesat, să găsim în magazinele de retail aceste produse realizate de către producătorii noștri’, a spus ministrul, care a vizitat ‘Târgul Pescăresc’, organizat în curtea MADR.

Florin Barbu a mai anunțat că în câteva luni va fi organizat și un târg tematic ‘pe vaca de carne’, pentru că în momentul de față România înregistrează cifre foarte bune la exportul de carne, atât în viu, dar și în abatorizare.

În perioada 7-9 noiembrie, în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) se desfășoară ‘Târgul Pescăresc – voie bună și pește românesc’, care are ca scop principal promovarea produselor tradiționale din domeniul pescuitului și acvaculturii, valorificarea potențialului local, încurajarea consumului de produse autohtone, precum și creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la identitatea cultural-gastronomică națională.

Astfel, timp de trei zile, bucureștenii vor putea descoperi o gamă variată de preparate tradiționale din pește și produse românești autentice, oferite de producători și pescari din diferite zone ale țării. Atmosfera va fi una tradițională, inspirată din obiceiurile și specificul Deltei Dunării.