Ministrul Agriculturii propune adaosul comercial asemănător, interzicerea refacturării și eliminarea discounturilor sub prețul de producție

Adaosul comercial asemănător pe aceeași categorie de produse, interzicerea refacturării și eliminarea discounturilor sub prețul de producție, sunt cele trei măsuri urgente pe care le propune, într-o postare pe Facebook, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, pentru ”o relație corectă producători – retail”.

Ministrul a precizat că cele trei măsuri vor fi incluse în completarea legislației privind practicile comerciale neloiale.

În opinia acestuia, în practică, adaosul comercial pentru produsele românești ajunge la 80%, în timp ce aceleași produse din import au un adaos comercial 20%.

Cât privește propunerea de interzicere a refacturării, Barbu spune că un procesator vinde un produs către retail, retailul își pune toate cheltuielile, atât indirecte cât și directe și adaosul comercial. ”După ce realizează vânzarea acelui produs, comerciantul se îndreaptă către procesatorul român și îi refacturează până la 25% din valoare, pentru că i-a aranjat acea marfă în magazin sau ‘i-a promovat’ acel produs”, a explicat ministrul.

De asemenea, potrivit ministrului Barbu, practica discounturilor ”împinge procesatorul român să lucreze în pierdere”. ”Nu este corect ca strategia de business a comerciantului să fie pusă pe umerii producătorului român”, consideră Florin Barbu.

De altfel, ministrul Agriculturii a solicitat, vineri, Consiliului Concurenței să verifice adaosurile care apar pe traseul dintre fermier și consumator.

”De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru pentru a putea accesa piața supermarketurilor din România? Consiliul Concurenței să investigheze urgent! Am stat de vorbă cu fermieri, am analizat date și am mers în magazine. Am intrat într-un supermarket al unui mare retailer german. Pe rafturi am găsit multă carne de porc, țara de proveniență: Spania – aproape de termenul de expirare – și foarte puțină carne românească, la prețuri mai mari decât cea de import. Astăzi, la poarta fermei, porcul se vinde cu aproximativ 4,3 lei/kg, iar în supermarket carnea ajunge să coste în medie între 20 și 28 de lei”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că fermierii sunt puși în situația să vândă sub costul de producție sau să își închidă fermele, în timp ce consumatorul plătește din ce în ce mai mult pentru carne provenită din import.

”Pe traseul dintre fermierul român și consumator apar adaosuri care ridică multe semne de întrebare. Din cauza acestor mecanisme, fermele românești se închid, iar românii plătesc tot mai mult pentru mâncare. De aceea atrag atenția Consiliului Concurenței să verifice cine câștigă din acest lanț și de ce fermierii și consumatorii români trebuie să plătească scump!”, a scris Barbu.

El a exemplificat și situația de la raionul de carne de pasăre unde a descoperit că peste 60% din produse sunt etichetate sub un singur brand – Gustavi – deținut de o firmă înființată în 2024, cu 5 angajați, care la rândul ei este deținută de un offshore din Cipru.

”Astfel de companii doar comercializează produse ale unor mari producători români. Cu alte cuvinte, produse ale unor companii românești, precum Avicola Crevedia, Coco Rico, Morandi, Avicola Focșani sau EuroAvi, cu sute de angajați și producție reală, care nu au acces la raft. Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obținute de ai noștri? Am spus-o și o repet: Ministerul Agriculturii nu are atribuții de control, dar se va implica împreună cu Consiliul Concurenței și toate celelalte autorități pentru a opri aceste practici comerciale neloiale!”, a mai arătat ministrul Agriculturii.