Ministrul Agriculturii va propune un mecanism de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflația depășește 5%

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflația depășește 5%, similar intervențiilor Băncii Naționale ale României (BNR) pe cursul valutar, după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026.

‘Sunt de acord să nu mai intervenim în piață. Noi am intervenit în piață atunci când aveam o inflație la 31 decembrie 2022 de aproape 13%. Este normal să intervii ca stat, să-ți protejezi consumatorii, să-ți protejezi, pe de altă parte, și fermierii, pentru că plafonarea adaosului comercial reprezintă un preț mai bun la poarta fermei. Bineînțeles, dacă vrei să ai o marjă de profit mai mare ca și retail, cu un adaos comercial fix de 20%, normal că vei cere prețul mai mare la fermier. Asta nu s-a înțeles. Deci, ca să nu mai fiu acuzat întotdeauna că intervin în piață (…) am venit cu o propunere: așa cum se întâmplă și la cursul de schimb al euro, când BNR-ul intervine atunci când cursul euro crește prea tare, să avem și noi o legislație pe inflație. Și atunci când inflația e peste 5%, să intre acest mecanism pentru toate produsele agroalimentare. În cazul în care inflația este sub 5%, piața să fie liberă și să fie eliminat. Deci, practic, nu mai intervenim în piață. Noi avem o responsabilitate asupra inflației și asupra puterii de cumpărare a românilor și atunci acest mecanism este foarte simplu. Așa cum se intervine pe cursul leu-euro, așa să se intervină și pe inflația din România’, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii.

Potrivit acestuia, în ciuda faptului că mulți analiști economici au afirmat inițial că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază distorsionează piață, ulterior și-au dat seama că această schemă stabilită la Ministerul Agriculturii a fost ‘una foarte bună’, pentru că inflația a coborât la 5,5%, de la 12,8% în decembrie 2022.

Ministrul a adăugat că își dorește ca măsura propusă de el să fie adoptată prin lege, nu prin decizie guvernamentală.

‘Deocamdată am avut o discuție cu colegii din Parlament, de la grupul Partidului Social Democrat. Voi merge și către celelalte grupuri ale partidelor din România și, bineînțeles, apoi voi avea o discuție și cu domnul premier, pentru că această lege vreau să fie aprobată în Parlamentul României, nu în Guvernul României, să nu se spună că Florin Barbu sau domnul premier Bolojan intervin în piață. Să fie o lege aprobată în Parlament, care să limiteze creșterea prețurilor la produsele agroalimentare din România, iar acest lucru trebuie să se întâmple până expiră plafonarea, la 31 martie 2026’, a explicat Barbu.

În ceea ce privește prețurile alimentelor în perioada sărbătorilor de iarnă, care au înregistrat deja o creștere, oficialul MADR a subliniat că speculațiile din piață trebuie monitorizate atent.

‘Oricine face comercializare speculează în perioada sărbătorilor și într-adevăr este o creștere. Dar aici sunt atribuțiile Consiliului Concurenței privind distorsionarea pieței’, a transmis șeful de la Agricultură.

În acest context, ministrul a precizat că a solicitat autorității de concurență ‘verificări clare’.

‘Anumite înțelegeri între magazinele de retail sau între anumiți producători, aceste practici comerciale neloiale trebuie să dispară. Eu cred că trebuie să avem foarte mare grijă în această perioadă. Bineînțeles, prețurile au crescut și din cauza prețului la energie și știm că sunt costuri suplimentare. Și acolo eu cred că trebuie intervenit, pentru că tot ceea ce se întâmplă în România privind creșterea prețului la energie, creșterea prețului la combustibil, se reflectă în alimente și se reflectă și în inflație. Și am văzut acest lucru, avem o inflație destul de mare, de aceea vreau să verifice foarte clar, pentru că avem o legislație prin care avem plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, dar Consiliul Concurenței trebuie să analizeze dacă nu cumva acea marjă care a fost eliminată de la produsele alimentelor de bază nu a fost transferată către alte produse agroalimentare. Și aici Consiliul Concurenței poate să intervină’, a subliniat Florin Barbu.

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost instituită în iulie 2023, prin OUG 67/2023, pentru o perioadă de 90 de zile. Ulterior, termenul a fost prelungit succesiv prin mai multe ordonanțe de urgență, ultima dintre ele fiind valabilă până la 31 martie 2026.

Această decizie îi vizează pe toți actorii din lanțul agroalimentar – procesatori, distribuitori și comercianți – dar, în mod special, îi protejează pe cei mai vulnerabili dintre consumatori, în acord cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat recent că măsura de plafonare a prețurilor la alimente nu ar mai trebui prelungită, întrucât și-a pierdut eficiența, iar piața s-a adaptat, înregistrându-se scumpiri la alte categorii de produse.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a fost de 9,8% în luna octombrie 2025, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52%, iar mărfurile alimentare cu 7,57%.