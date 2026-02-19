Ministrul Apărării: La militari nu se taie pensiile; pensia medie în MApN e de 5.008 lei

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dat asigurări, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele și indemnizațiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.008 lei.

Declarația acestuia vine în contextul deciziei Curții Constituționale privind reducerea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare în sistemul judiciar.

”Mă întreabă multă lume dacă, după decizia CCR de astăzi, se taie pensiile și la militari. Răspunsul este unul foarte scurt: nu, la militari nu se taie pensiile, pentru că militarii nu sunt în situația în care tuturor li se reduce vârsta de pensionare cu 13 ani. Militarii nu sunt în situația cu pensii de zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situația cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele. Pensia medie în Ministerul Apărării este de 5.008 lei și vârsta la care s-au pensionat oameni anul trecut este cu cinci ani mai mare decât vârsta minimă la care ar fi avut dreptul să se pensioneze și nu au ales să se pensioneze. Nu scad soldele, nu scad salariile, nu scad indemnizațiile, nu scade numărul de militari, da, scad cheltuielile din interiorul MApN, care astăzi se duc nu prin cel mai transparent mod posibil și nu prin cel mai ortodox mod cu privire la valoarea pentru care sunt cheltuiți parte din acești bani, dar nu afectând nucleul Armatei Române, adică resursa umană”, a transmis pe Facebook ministrul Apărării.

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional.

După decizia CCR, premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma pensiilor magistraților este un prim pas pentru corectarea inechităților care au afectat încrederea oamenilor în stat.

‘Am luptat pentru principiul că privilegiile nejustificate nu își au locul într-un sistem public. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forțelor fizice și intelectuale la 50, 51 sau 52 de ani. În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile. Într-un stat democratic respectul față de magistrați este o piatră de temelie. Nu am nicio îndoială că în urma acestei reforme acest respect nu doar că nu va fi știrbit, ci, dimpotrivă, va fi consolidat’, a spus Ilie Bolojan.