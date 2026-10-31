Ministrul Dezvoltării: Comasarea localităților sub 1.500 de locuitori – voluntară până la 1 martie 2027, apoi – obligatorie

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a precizat vineri că proiectul privind comasarea localităților care au până în 1.500 de locuitori urmează să fie implementat în două etape – o primă etapă până la 1 martie 2027, prin care se va da posibilitatea comasării voluntare a respectivelor localități, iar a doua etapă vizează o comasare asumată de Guvern.

El a fost întrebat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, cum arată concret proiectul pe care Guvernul ar urma să-și asume răspunderea privind comasarea localităților, pornind de la faptul că reprezentanți ai Asociației Comunelor au afirmat că nu ar trebui desființate comunele cu până la 1.500 de locuitori, ci adaptat numărul de personal la strictul necesar, și au anunțat că în săptămânile următoare vor veni multe nemulțumiri pe masa Executivului privitoare la acest subiect.

‘Chiar acum, la Ministerul Dezvoltării, se află cei de la ACoR, împreună cu domnul președinte Emil Drăghici și cu cei din conducerea directoratului. Vreau să le prezint reforma administrativă prin comasarea voluntară, cele 429 de localități până în 1.500 de locuitori, dar în același timp vreau să le explic și să le arăt argumentele pentru ceea ce pot să facă ei prin această comasare voluntară. Vreau să le prezint programul de investiții, facilitățile fiscale. Și, bineînțeles, dumnealor să decidă și cu cetățenii, și cu primarii, dacă consideră să comaseze voluntar sau nu ‘, a declarat Alexandru Stoica.

El a adăugat că vor fi două etape în aceste proces de comasare.

‘Într-o primă etapă, vorbim de comasarea voluntară. A doua etapă va fi o comasare prin asumare, o comasare obligatorie în a doua etapă’, a susținut Stoica.

Ministrul a explicat că a doua etapă a programului privind comasarea comunelor va începe după 1 martie 2027, urmând să se aplice efectiv din anul 2028.

‘La următoarele alegeri din 2028, ea va fi pusă în aplicare’, a completat Stoica.

În context, el a fost întrebat dacă această reformă administrativ-teritorială se va referi la comune și sate sau va fi și la nivelul județelor.

‘Nu, acum vorbim în prima etapă de comasarea voluntară. Vorbim, practic, de cele 429 de localități, dar, în același timp, și dacă există peste 1.500 de locuitori, localități cu 2.000 sau cu 3.000 de locuitori, pot să facă această comasare voluntară. Despre asumarea obligatorie o să vorbim și vedem atunci de așezarea județelor, dar aici trebuie făcută o analiză mult mai profundă și, bineînțeles, cu factori mult mai mult implicați’, a mai declarat Stoica.

El menționat că numărul de localități luate în calcul, respectiv 429 de comune, este preluat din datele MDLPA.

‘Numărul este din Ministerul Dezvoltării, după populația la 2023. A trebuit să avem un punct fix la care să ne raportăm, să nu oscilăm în diferite date raportate de la INS. Și atunci am ales 2023, că așa au fost și, bineînțeles, și discuțiile din 2024, când am pornit pentru această comasare voluntară și ne-am axat strict la 2023 și am zis să nu zăpăcim pe toată lumea că avem 429, că avem 434 sau 466’, a mai explicat Stoica.