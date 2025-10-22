Ministrul Economiei: Conducerea Salrom a fost demisă

Conducerea Salrom a fost demisă și va fi înlocuită cu profesioniști selectați pentru mandate temporare, a anunțat, marți seara, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

‘A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. Mai și închidem astfel din fronturile deschise. S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală! Oricâte șmecherii ar încerca cei care s-au obișnuit să creadă că statul e al lor, că pot face ce vor în companiile publice, că pot stoarce bani din ele fără să dea socoteală – nu le mai merge! La Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea, care a făcut achiziții inutile și costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale – a fost schimbată! Am reușit, împreună cu acționarul minoritar, să luăm această decizie prin vot. Știu că o să mă întrebați: de ce abia acum? Pentru că a fost nevoie de analize, negocieri, de documente solide. Pentru că, spre deosebire de alții, eu nu mă joc cu vorbele, mă asigur că lucrurile chiar se întâmplă’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, în ‘locul pilelor și combinațiilor’, vor veni profesioniști selectați pentru mandate temporare, respectiv un director executiv cu experiență în explorare geologică, din comunitatea locală, un auditor financiar, absolvent ASE, expert în controlul cheltuielilor și management eficient, și un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders.

‘Două rapoarte – ale Corpului de Control al premierului și al Ministerului Economiei – arată clar: resursele publice au fost batjocorite. Asta se termină acum. Mergem mai departe: în instanță pentru recuperarea prejudiciilor și pentru pedepsirea celor vinovați. Fosta conducere a Salrom deja trimite avocați, amenință cu procese. De ce? Pentru că li s-a spus clar: când reprezinți statul, nu ai doar beneficii, ai și responsabilități. Nu mă intimidează. Adevărul iese întotdeauna la suprafață – și în acest caz, adevărul doare: au greșit și vor răspunde’, a transmis Miruță.

Ministrul a adăugat că nu este uitată comunitatea din Praid și a reiterat că pentru cei afectați de inundații au fost puse la punct două scheme de ajutor: una pentru afacerile închise temporar, respectiv 82 de cereri depuse, 73 admise, 4,3 milioane lei aprobați, și a doua pentru despăgubiri și costuri de reparații, care este în desfășurare și se are în vedere extinderea ariei de aplicare.