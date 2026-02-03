Ministrul Economiei: E bine să faci bugetul în anul dinainte

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni seară, că, până la finalul acestei luni, ar trebui ca bugetul să fie votat în Parlament şi a admis că ar fi fost mai bine ca Legea bugetului să fi fost adoptată la finele anului trecut. El consideră că ar fi bine ca bugetul să treacă ”aproape la pachet” cu reforma administraţiei.

”Cred că deocamdată suntem pe traiectoria dorită, într-adevăr întârziată faţă de ideal, că e bine să faci bugetul în anul dinainte, dar în mod normal ar trebui să ajungă în Parlament în luna februarie, înainte de finalul lunii, astfel încât Legea bugetului să fie promulgată şi să se poată aplica de la 1 martie. Întotdeauna o lună de amânare a legii bugetului înseamnă că de fapt se merge într-un fel pe planul de anul trecut (…) Deci eu cred că până la sfârşitul lunii februarie trebuie să avem buget votat în Parlament ”, a declarat Irineu Darău, luni seară, la TVR Info.

Întrebat dacă amânarea bugetului are vreo legătură cu faptul că pachetul 3 de măsuri, în care este prevăzută şi reforma administraţiei a fost amânat, Darău a spus că ideal ar fi să treacă ”aproape la pachet” cele două.

”Aceasta era o precondiţie, pentru că, de fapt, când faci un buget, trebuie să ştii de la ce să pleci. Cât te costă administraţia? Au avut loc nişte restructurări? Au avut loc nişte limitări ale anvelopei bugetare? Ideal, din punctul meu de vedere, este să treacă amândouă aproape la pachet. Întâi acel pachet privind administraţia, apoi imediat bugetul. Ideal ar fi fost să treacă înainte de sfârşitul anului”, a mai declarat ministrul.

Acesta crede că, odată începută sesiunea parlamentară, pot trece ”pas cu pas toate aceste pachete”.

”Se discută de mult timp. Mie îmi place să nu o arăt cu degetul, dar să vorbesc în primul rând despre noi. Cred că USR este un factor reformist la guvernare. Cred că am susţinut, aş spune eu, din iulie 2025, pachetele de reformă. Speram să fie ori unul foarte mare, ori, dacă nu, în cascadă pe parcursul verii sau la începutul toamnei, tot aşa, în sesiune parlamentară. Faptul că am ajuns la începutul anului arată că, per total, coaliţia se mişcă puţin mai greu decât ne-am dorit noi, tind să cred că şi decât şi-ar dori premierul Ilie Borolan, dar, până la urmă, asta înseamnă o coaliţie, înseamănă multă negociere, înseamna că, uneori, partidele pleacă de pe poziţii diferite. Sper de aceea că februarie este, dacă vreţi, luna, cum vreţi să-i spuneţi, armistiţului, consensului, compromisului în sens pozitiv”, a mai spus Irineu Darău.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie să fie prinse în bugetul pe 2026. Potrivit lui Grindeanu, bugetul pe 2026 ar urma să fie trimis în Parlament la finalul lunii, ceea ce este foarte târziu.