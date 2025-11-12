Ministrul Economiei: Vor exista investiții în grafit; în jurul lui se desfășoară lupta pe controlul inteligenței artificiale

Grafitul este elementul în jurul căruia se desfășoară lupta pentru controlul inteligenței artificiale și România are acest mineral, poate să îl producă, dar nu deține tehnologia pentru exfolierea lui, drept pentru care discută cu toți care dețin această tehnologie pentru a alege varianta cea mai bună, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

‘Vor exista investiții în grafit, pentru că este elementul în jurul căruia se desfășoară lupta pe controlul inteligenței artificiale. Este un subiect de interes major pentru tot Globul. Limita acestui control nu este la sumele de bani pe care o companie multinațională le poate plăti pentru niște ingineri inteligenți, ci limita este la materia primă, care se numește grafen, care se obține din exfolierea grafitului, care în Europa este în două locuri, care în România este într-un singur loc și pe care România are obligația să-l fructifice, nu dându-l altora, cum s-ar fi așteptat unii’, a spus Miruță într-o conferință de presă.

El a adăugat că a fost promovată o Hotărâre de Guvern prin care licența a fost dată unei societății a statului român și se analizează toate condițiile comerciale, astfel încât acest mineral să fie ‘fructificat la prețul corect și la importanța strategică adevărată’.

‘Pentru asta, analizăm ce poate face statul român, maxim, singur. Procesul de exfoliere a grafitului nu este unul suveranist, este unul cu o tehnologie de ultimă generație, pe care România nu o are, pe care aproape nimeni nu o are în lumea asta. Cei care o au sunt interesați să o vândă scump sau să o dea strategic, însă cei care au tehnologia nu au mineralul. Noi avem mineralul, nu avem tehnologia. Și undeva trebuie să ne întâlnim la mijloc. Pentru prima fază în care producerea grafitului presupune o fabrică de baterii este ceva ce România poate să facă. Pentru faza a doua, cu exfolierea grafitului, în acest moment România nu deține tehnologie. Și pentru asta eu, ca ministru al Economiei, discut cu toate entitățile pentru a colecta care sunt variantele astfel încât din ce mai multe să o alegem pe cea mai bună’, a explicat ministrul, întrebat despre discuțiile referitoare la grafit pe care le-a avut cu omologul său din Arabia Saudită.

În perioada 7-11 noiembrie, o delegație oficială condusă de ministrul Radu Miruță a efectuat o vizită de lucru în Regatul Arabiei Saudite, cu prilejul participării la cea de-a 26-a întrunire a Adunării Generale a Organizației Mondiale a Turismului – UN Tourism.

Cu această ocazie, ministrul a discutat cu omologul său, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită, despre oportunitățile de a crește cooperarea economică între cele două state. Subiectele abordate au vizat investițiile în grafit, dezvoltarea unor domenii schiabile în România, dar și o conectare directă între crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită pentru a elimina intermediarii care, de multe ori, câștigă mai mult decât cei care cresc animalele.