Ministrul Energiei Bogdan Ivan anunţă că a virat vineri statului român 20% din salariul său de ministru, la o zi după ce se declarase dispus să îşi taie 20% din salariu, dacă şi directorii companiilor din subordine vor face un gest similar.

”Tocmai am virat 20% din salariul meu de ministru al Energiei statului român. Înainte de a le cere tuturor colegilor din companiile de stat din subordinea ministerului, e normal ca eu să fac acest gest. Acum le cer şi lor, şi directorilor şi membrilor în consiliile de administraţie şi de supraveghere să facă acelaşi gest într-un element de normalitate în care nu putem să cerem doar oamenilor care au venituri mici, doar familiilor tinere aflate la început de drum sau doar bunicilor care au pensii mici să strângă cureaua şi să fie solidari cu România în aceste momente. Eu am făcut-o, invit şi pe ei să o fac”, a afirmat Bogdan Ivan.

El a adăugat că acest lucru nu rezolvă problemele sistemice ale ţării, dar trebuie să meargă în paralel cu reformele.

”În acelaşi timp, cred că acest lucru nu rezolvă problemele sistemice ale României, dar trebuie să meargă în paralel cu reformele sistemice ale statului român, indiferent că eşti ministru sau director sau ai orice altă funcţie în statul român, cred că te uiţi şi cu mai multă responsabilitate la ceea ce trebuie să faci direct ca să rezolvi problemele ţării tale”, a declarat ministrul Energiei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre renunţarea benevolă la o parte din salariu, de către şefii din companiile din energie – conform propunerii avansate de vicepremierul Dragoş Anastasiu – că dacă ei îşi scad 20% din salariu, este dispus să îşi scadă şi ei salariul cu 20%. El a afdmis că acolo unde sunt oameni incompetenţi, aceştia trebuie să plece, însă cei care au preluat companii aflate în pierdere şi le-au făcut profitabile sau companii strategice trebuie plătiţi corect, ”la preţul real al pieţei”. Ivan s-a referit la directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, despre care presa a relatat că are venituri lunare de 38.000 de euro, amintind că ”Nuclearelectrica are 4 miliarde cifra de afaceri, 1 miliard 700 de milioane profituri”, subliniind că ”CEO-ul OMV Petrom are venituri de aproape 2 milioane de euro pe an”. ”La o cifră de afaceri de 31 de miliarde, 7 miliarde de profit”, a comentat ministrul, în acest context, referindu-se şi la Hidroelectrica, cu 11 miliarde de lei cifra de afaceri şi aproape 7 miliarde profit.