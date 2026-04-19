Ministrul Energiei: Nu sunt probleme în aprovizionarea cu carburant, în momentul de față

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, sâmbătă, cu prilejul unei vizite efectuate la centrala electrică Mintia, că, în acest moment, nu sunt probleme în ceea ce privește piața de carburanți din România, precizând că, prin măsurile luate, țara noastră se poziționează mult mai bine decât alte state din Uniunea Europeană.

‘Am obținut o derogare din partea Statelor Unite pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil. Avem contracte pe care le-am gestionat împreună cu Kazahstan, Azerbaidjan, Guiana Franceză, tocmai pentru a ne asigura că România are suficient carburant în piață, suficient petrol, că rafinăria Petromidia funcționează la maxim, că avem declarată stare de criză prin care exporturile pot să fie condiționate în cazul petrolului și a dieselului. Nu există probleme de aprovizionare pe piața de carburanți în România, în momentul de față. Avem și rezerve strategice la care încă nu am apelat, până acum, și sper nici să nu fim în situația în care să apelăm’, a spus ministrul Energiei.

În ceea ce privește producția de kerosen, ministrul Bogdan Ivan a menționat că acest carburant se produce la rafinăriile Petrobrazi și Petromidia, și că ia în calcul o limitare a exporturilor, dacă situația o va impune.

‘În momentul de față, România produce kerosen la Petrobrazi și la Petromidia. Sunt contracte comerciale în care se face și export de kerosen. Iau un calcul, dar repet, nu e o decizie încă finală – pentru că, așa cum a făcut în cazul țițelului brut și al motorinei, să limităm exporturile – să luăm în calcul și limitarea exportului de kerosen, dacă situația o va impune’, a declarat ministrul.

Întrebat despre măsurile pe care le-ar putea lua Guvernul pentru a proteja, pe viitor, piața de carburant, ministrul Bogdan Ivan a răspuns că, în acest moment, cea mai importantă este cea a prin care a fost declarată starea de criză și s-a limitat exportul de carburanți.

‘În momentul de față, cea mai importantă măsură e cea a declarării stării de criză, a limitării exportului, a diversificării rutelor de aprovizionare, a renegocierii contractelor mari, prin care ne asigurăm că avem suficient carburant în România, pe reorganizarea Terminal Oil și pregătirea mai multor stocuri pentru carburanții din țara noastră. Suntem în situația în care ne pregătim să aducem o parte din rezervele strategice, care sunt în afară țării, pe teritoriul României. Deja avem 56% din total rezerve, aproximativ 2 milioane de metri cubi echivalent petrol în țară și în afară. Și mai mult, avem acea măsură prin care s-a limitat, din punct de vedere comercial, adaosul operatorilor din piață, plus reducerea accizei cu un cost final de 0,36 de bani la litru de motorină, în jos’, a detaliat Ivan.

Ministrul Energiei a efectuat, sâmbătă, o vizită de lucru la centrala electrică Mass Mintia Power Plant, din localitatea Mintia, apreciată ca fiind cea mai mare investiție privată din România, în domeniul energiei.