Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), la Bruxelles

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în perioada 16-17 februarie 2026 la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles, unde va lua parte la dezbateri, precum și la o serie de întâlniri bilaterale cu omologi din state membre și partenere, conform unui comunicat de presă al instituției.

Agenda ministrului de Finanțe prevede pentru luni, 16 februarie 2026: reuniunea bilaterală cu ministrul de Finanțe canadian, Francois-Philippe Champagne; reuniunea Eurogrup în format inclusiv (EG+) – reuniunea miniștrilor finanțelor din zona euro (formatul inclusiv permite participarea statelor UE din afara zonei euro, inclusiv România, pentru coordonare economică); reuniune bilaterală cu ministrul de Finanțe din Slovacia, Ladislav Kamenicky.

Pentru marți, 17 februarie 2026, agenda include reuniunea Grupului Partidul Popular European (PPE) – principalul grup politic european de centru-dreapta (participare privind coordonarea pozițiilor politice europene), reuniunea bilaterală cu ministrul de Finanțe ceh, Alena Schillerova, reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), reuniunea bilaterală cu ministrul de Finanțe german, Lars Klingbeil, reuniunea bilaterală cu ministrul de Finanțe din Malta, Clyde Caruana.

Printre subiectele principale aflate pe agenda ECOFIN se numără pachetul de măsuri pentru completarea pensiilor publice, parte a Strategiei Uniunii Economiilor și Investițiilor (SIU), Aceasta este o inițiativă a Uniunii Europene pentru mobilizarea economiilor private și dezvoltarea piețelor de capital, iar România participă la aceste politici pentru consolidarea sistemelor financiare și a investițiilor.

De asemenea, miniștrii de Finanțe vor discuta despre revizuirea cadrului aplicabil instituțiilor de pe piața pensiilor ocupaționale și a Produsului Paneuropean de Pensii Personale.

‘România susține transparența, comparabilitatea informațiilor și legăturile mai puternice cu sistemele naționale de urmărire a pensiilor’, se menționează în comunicat.

Un alt punct pe agendă vizează adresarea dezechilibrelor globale în contextul relațiilor UE cu actori precum Statele Unite ale Americii și China

‘În ceea ce privește dezbaterea privind dezechilibrele globale în cadrul reuniunii Eurogrup+, România susține dialogul continuu cu SUA, China și alți actori în formatul G20 / G7 (formate internaționale de coordonare economică globală la care UE participă; România contribuie indirect prin apartenența la UE), iar consolidarea competitivității UE și abordarea dezechilibrelor globale sunt interconectate’, precizează sursa citată.

Un alt punct se referă la găzduirea Agenției Vamale a Uniunii Europene (EUCA). Astfel, printre principalele priorități din cadrul întâlnirilor bilaterale ale ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, se află candidatura României pentru găzduirea Agenției Vamale a Uniunii Europene (EUCA – viitoarea autoritate vamală centrală a UE, creată pentru coordonarea politicilor vamale europene; România candidează pentru a găzdui sediul acesteia, ceea ce ar consolida rolul țării în administrarea frontierelor externe ale UE).

Pachetul legislativ de reformă vamală vizează modernizarea și consolidarea funcționării Uniunii Vamale prin introducerea unei noi autorități vamale la nivel UE, îmbunătățirea gestionării riscurilor, îmbunătățirea utilizării datelor și o abordare mai coerentă a facilitării comerțului. Pentru România, aceste evoluții implică atât întărirea capacității de supraveghere și control vamal, cât și creșterea eficienței în combaterea fraudei, facilitarea comerțului legal și integrarea mai rapidă în viitoarea arhitectură digitală a vamalelor europene.

Alte subiecte pe agenda ECOFIN sunt: adoptarea recomandării de acordare a descărcării de gestiune a Comisia Europeană pentru execuția bugetului UE pe anul financiar 2024; adoptarea planului modificat de redresare și reziliență al Lituaniei; aprobarea recomandării pentru politica economică a zonei euro; adoptarea recomandării Consiliului care permite abaterea de la ratele maxime de creștere a cheltuielilor nete în cazul Austria; impactul economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucraina.