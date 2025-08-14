Ministrul Finanțelor: „Așteptăm o decizie de la Fitch. Sper ca ratingul să ne fie reconfirmat”

România așteaptă vineri o decizie de la Fitch privind ratingul de țară și sperăm ca acesta să fie reconfirmat, după toate măsurile pe care le-am luat până acum, a declarat, miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

‘Așteptăm o decizie de la Fitch. Eu sper din tot sufletul ca toate măsurile pe care le-am luat până acum și discuțiile pe care le-am avut cu Fitch să aibă efect și ratingul să ne fie reconfirmat în decizia pe care urmează să o ia Fitch. Și poate că și aceste lucruri trebuie să le explicăm și mai bine, astfel încât toată lumea să fie conștientă de efortul pe care trebuie să-l facem’, a precizat Alexandru Nazare.

Întrebat care ar putea fi nivelul deficitului la finalul acestui an, ministrul a răspuns: ‘Așa cum este el trecut în buget, de 7,1, nu va fi în niciun fel atins’.

‘Cred că este clar pentru toată lumea și a fost clar pentru toți cei care au analizat bugetul României încă din luna iunie, că nivelul deficitului, așa cum este el trecut în buget – de 7,1 – nu va fi în niciun fel atins. Ipotezele pe care a fost construit acest buget nu sunt ipoteze realiste. (…). Uitați-vă la programarea bugetară. Păi cum? În trimestrul IV programezi un deficit de 1,2%, când în trimestrul IV, în ultimele două luni, sunt în general 20% din cheltuieli pe tot anul. Deci, aceste lucruri sunt destul de clare. Acum, după finalizarea analizei pe toți ordonatorii în privința rectificării și după discuțiile cu Comisia Europeană, o să vă pot spune, înainte de adoptarea rectificării, care este ținta la care ne vom raporta. Pot să vă spun că nu începe cu șapte. Deci nu vorbim de 7,1. O să vă spun exact cât va fi în momentul când avem finalizate discuțiile’, a afirmat ministrul Finanțelor .

România a avut în 2024 cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, peste 9,3% din PIB.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a avertizat marți că România are slabe șanse să se încadreze în acest an în ținta de deficit bugetar de 7% din PIB, dar dacă tendința este de reducere a deficitului, atunci ‘este un semnal foarte bun’.

În 24 iulie, agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings a confirmat ratingurile României pentru datoria pe termen lung și scurt, la ‘BBB minus/A-3’, perspectiva asociată fiind una ‘negativă’.

Următoarea agenție de rating care are planificată o analiză în ceea ce privește România este Fitch Ratings, care a anunțat că va publica în 15 august următoarea revizuire a ratingului de țară al României (‘BBB minus, perspectivă negativă’).

Toate cele trei mari agenții de rating (S&P Global Ratings, Moody’s și Fitch) au o perspectivă ‘negativă’ asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un rating din categoria ‘junk’ (nerecomandat pentru investiții n.r.).