Ministrul Finanțelor: Nu luăm în calcul ipoteza creșterii TVA pentru bugetul din 2026

Ipoteza creșterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliție, a afirmat, marți, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie.

‘Nu luăm în calcul ipoteza creșterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză. Știu că au fost foarte multe speculații, opinii, legate de creșterea TVA. Nu va fi un buget ușor de construit. Sunt perfect conștient că este bugetul care va trebui să se axeze în special pe absorbția cât mai bună a PNRR-ului. 2026 va fi anul de absorbție a PNRR-ului. Iar discuțiile legate de spațiul fiscal, de ce măsuri noi vom lua, dacă vom lua astfel de măsuri, le vom avea în coaliție. Dar nu avem în acest moment în plan o creștere a TVA’, a spus Alexandru Nazare.

Întrebat despre pensiile speciale el a răspuns că subiectul este în atenția coaliției și se va discuta pe această temă chiar în cursul zilei de marți.

De asemenea, ministrul Finanțelor s-a declarat încrezător că România se va încadra în ținta de deficit.

Pe de altă parte, Nazare a fost întrebat de jurnaliști despre protestul organizat miercuri de sindicate și despre contestarea înghețării salariului minim pe economie. Șeful de la Finanțe a arătat că înțelege nemulțumirile și a reamintit de situația economică dificilă prin care trece România.

‘Nu trecem printr-o perioadă ușoară și cred că toată lumea este conștientă de asta și înțeleg pe deplin nemulțumirile. Cred că rolul nostru este să comunicăm cât mai bine situația în care se află România astăzi. Să transmitem cât mai bine acest mesaj și eforturile pe care le facem să depășim situația economică prin care trecem. Sunt optimist pentru anul viitor. Sunt optimist pentru 2026 că motoarele economiei se vor reporni, că economia își va reveni. Aceste mesaje sunt importante pentru toți românii, nu vorbesc doar de mediul de afaceri. Înțeleg că sunt nemulțumiri. În privința salariului minim nu este niciun plafon, nicio barieră ca unii operatori economici să crească salariile, dar în zonele unde acei operatori economici își permit să facă acest lucru’, a declarat Alexandru Nazare.

El a precizat că au fost primite mesaje din zona de business în care unii operatori economici au transmis că este ‘foarte greu suportabilă’ pentru ei o nouă creștere a salariului minim pe economie.

‘Cred că trebuie să fim echilibrați pentru că este vorba în esență și de protecția locurilor de muncă. Suntem pe decelerare economică, am ajuns la 0,8% anul trecut. Suntem într-o zonă complicată în privința creșterii economice. Salariul a crescut de la an la an din 2021 încoace și în Consiliul tripartit acestea sunt mesajele pe care le-am primit. Pe de o parte, multe companii ne spun că le este foarte greu în acest moment să mai crească salariul minim. Pe de altă parte, bineînțeles, avem o presiune, justificată, de creștere a salariului minim și încercăm să ținem un echilibru în această zonă și trebuie să fie o justificare, trebuie să ne uităm la economie. Trebuie să ne uităm la competitivitatea economiei și să încercăm să găsim cea mai bună variantă între o solicitare și alta’, a mai spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a fost întrebat de jurnaliști despre impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) și a afirmat că acesta plafonează dezvoltarea companiilor. El consideră că trebuie atenție la astfel de măsuri dacă se dorește o relansare a economiei și trebuie găsită varianta optimă de acoperire a veniturilor la buget, în coaliție.

Camera Consultanților Fiscali organizează, în perioada 11-12 noiembrie, la Romexpo, Summitul de Fiscalitate și Tehnologie.

Printre speakerii anunțați de organizatori se numără ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, și Reinhard Biebel – head of Unit Direct Tax Policy & Cooperation DG TAXUD – Comisia Europeană.