MIPE: Peste 700.000 de copii au beneficiat de carduri educaționale în anul școlar 2025-2026; programul continuă și în 2026-2027

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a finalizat alimentarea cardurilor educaționale pentru anul școlar 2025-2026, 701.968 de copii eligibili primind câte 500 de lei pentru sprijin educațional, iar valoarea totală a sumelor acordate fiind de 350,984 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al ministerului, sprijinul este destinat preșcolarilor și elevilor din familii dezavantajate și poate fi utilizat pentru cheltuieli necesare participării la educație, în condițiile prevăzute de program. Ajutorul se acordă o singură dată pe an școlar, sub forma unui tichet social pe suport electronic, cu o valoare de 500 de lei.

Programul continuă și în anul școlar 2026-2027, cu un sprijin de 500 de lei pentru fiecare copil eligibil, finanțat din fonduri europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Părinții sau reprezentanții legali trebuie să se adreseze unității de învățământ pentru a depune sau redepune cererea, în vederea verificării eligibilității și în anul școlar viitor. Cererea trebuie depusă în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

Sumele încărcate pe cardurile educaționale aferente anului școlar 2025-2026 au putut fi utilizate până la 31 august 2026. Începând cu 1 septembrie 2026, eventualele sume rămase neutilizate au fost retrase automat, conform prevederilor legale.

Măsura face parte din politica de sprijin pentru accesul la educație a copiilor aflați în situații dezavantajate și este finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, în baza OUG nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare.