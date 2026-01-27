Miruță: Nu este plan de a tăia nici pensie, nici soldă, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat, luni, că ‘nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie, în ceea ce privește calculul pensiei în zona militară sau a MAI’.

El a fost întrebat într-o conferință de presă – pornind de la discuțiile privind proiectul referitor la majorarea vârstei de pensionare, atât în MAI, cât și în MApN, precum și de la informațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora aproximativ 25.000 de angajați în domeniu ar vrea să iasă la pensie – ce plan se are în vedere în cazul în care va exista un val de pensionări și când va fi acest proiect adoptat.

‘Eu vă spun ce este în documentele Ministerului Apărării. Astăzi, când dumneavoastră mă întrebați, din cei vreo 3.700 de angajați care ar fi putut să se pensioneze, 75%, chiar dacă au îndeplinit vârsta de pensionare, au decis să nu se pensioneze. Evident că suntem preocupați, nu forțând, ci să aranjăm piesele în interiorul acestor ministere astfel încât cei care decid să nu se pensioneze să fie stimulați pentru a face asta, nu cu forța, ci doar dacă ei consideră, spunându-vă că astăzi 75%, fără niciun stimulent, au decis să rămână în continuare angajați’, a afirmat Miruță, la Palatul Victoria.

Potrivit ministrului, ‘există tot felul de scenarii care se fac’, însă ‘spaimele astea care sunt introduse sunt neadevărate’.

‘Atât timp cât fără niciun stimulent, oamenii au decis să rămână în continuare să lucreze, atât timp cât cei care sunt deja la pensie au observat că din 2017 Guvernele României, succesiv, au decuplat creșterea pensiei, actualizarea pensiei de creșterea soldei, oamenii au înțeles că momentul cel mai avantajos să mergi înspre pensie, dacă nu te obligă cineva, este când vei fi ajuns să câștigi o sumă mai mare de bani’, a explicat Radu Miruță.

Preocuparea este ca ‘modificările care urmează să fie făcute, dacă vor fi făcute, să dea un beneficiu celor care se gândesc să meargă la pensie și nu un dezavantaj’, a adăugat el.

‘Într-o țară (…) de graniță cu o țară care se află în război este contraintuitiv să tai pensie, să tai salarii la zona militară sau, mă rog, la zona Ministerului Afacerilor Interne. Nu, nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie, în ceea ce privește calculul pensiei’, a subliniat ministrul.

În opinia sa, există o anumită preocupare în spațiul public ca ‘ceea ce ține de zona militară, de zona entităților de forță, să fie trasă într-o spaimă, într-o dezinformare, pentru că lucrurile astea profită celor care nu vor binele României’.

‘Trebuie avut în vedere următorul aspect: (…) Ministerul Apărării nu plătește doar salarii, de la Ministerul Apărării se plătesc și pensii. Dacă astăzi sunt 3.700 de oameni care îndeplinesc condițiile să se pensioneze, dacă vor ieși la pensie, Ministerul Apărării va plăti pentru acei oameni și cheltuielile asociate cu pensia și va plăti și cheltuieli asociate cu salariile celor care vor fi angajați în locul celor care pleacă la pensie, că nu se pune problema scăderii numărului de militari. (…) Dacă noi vom reuși să-i stimulăm financiar pe oameni să decidă că e mai avantajos să rămână în activitate, asta va salva un culoar dintre cele două, pentru că nu vom plăti și pensiile și salariile celor care vin în locul acestora. În funcție de cât de mult va permite bugetul pentru a face această stimulare, vom vedea cât de mulți oameni vor decide să nu plece la pensie, chiar dacă îndeplinesc condițiile, pe lângă cei care au fost deja anunțați, nu știu, 15.000 la MAI, 3.700 la MApN și vedem cât de mare este economia. Noi nu putem spune că luăm bani, nu știu, de la Sănătate, de la Învățământ. Noi spunem că este extrem de important Ministerul Apărării, e critic să înzestrăm Armata cu tehnologie de ultimă generație și să-i plătim bine pe acești oameni. (…) Preocuparea este de a stimula, nu de a lua’, a transmis Radu Miruță.

La rândul său, secretarul de stat Bogdan Despescu a explicat că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt aproape 15.000 de salariați care îndeplinesc condițiile de pensionare și, în cazul lor, se pleacă de la principiul ca aceia care îndeplinesc astăzi condițiile să nu fie afectați.

‘Suntem în dialog cu reprezentanții organizațiilor sindicale, am discutat într-o primă ședință cu ei, cu siguranță în perioada următoare vor mai fi alte discuții și, din punctul nostru de vedere, este o dorință ca cei mai cu multă experiență să rămână în sistem’, a afirmat Despescu.