Miruță: Propunerile de modificare a Ordonanței 109 puse în transparență sunt praf în ochi

Propunerile de modificare a Ordonanței 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice puse în transparență de Secretariatul General al Guvernului (SGG) sunt praf în ochi și nu rezolvă problemele, așadar am trimis după ședința de Guvern amendamente la forma lansată în dezbatere publică, a declarat, joi, ministrul Economiei, Radu Miruță.

‘Am văzut că Secretariatul General al Guvernului a pus în transparență o propunere de modificare a Ordonanței 109, acel mecanism care este contorsionat în funcție de punctul în care se dorește a se ajunge pentru numirea în aceste funcții de conducere ale companiilor de stat. M-am uitat pe acele amendamente, pe acele propuneri de modificare a Ordonanței 109 și vă spun foarte asumat: sunt praf în ochi. Forma propusă nu rezolvă problemele care au dus aici. Faptul că vorbim despre modificarea unei legi nu înseamnă că o modificăm pentru a atinge scopul propus. Așadar, am trimis, înainte să vin la dumneavoastră, după ședința de Guvern, o propunere din partea acestui minister Secretariatului General al Guvernului, pentru a amenda forma în dezbatere publică astăzi’, a precizat ministrul, într-o conferință de presă.

Potrivit demnitarului, aceste propuneri se referă la: introducerea unor criterii de performanță clare și evaluări periodice (la fiecare șase luni); reducerea numărului membrilor Consiliilor de Administrație (de la 5 la 3 și de la 7 la 5), inclusiv pentru mandatele aflate în derulare; evaluarea companiilor strategice să fie realizată de o comisie independentă desemnată de prim-ministru, ale căror rapoarte vor fi prezentate Parlamentului; clarificarea procedurilor de anulare a selecțiilor viciate.

‘Și în mare ce conține această propunere? Este extinderea criteriilor de performanță, este o evaluare o dată la șase luni, este o reducere a numărului membrilor Consiliului de Administrație și pentru companiile în care s-a încheiat numirea, pentru că propunerea actuală spune că ce s-a încheiat rămâne tot așa, iar ce urmează eventual micșorăm. Însă, ce urmează este puțin. Multul s-a făcut. Propun modificarea astfel încât reducerea de la 5 la 3, de la 7 la 5 să se întâmple pentru toate, adică inclusiv pentru cei care au crezut că s-au pus la adăpost și nu vor mai fi afectați. Am propus ca pentru companiile strategice – și e prevăzut în lege care sunt aceste companii strategice sau ce condiții trebuie să îndeplinească – evaluarea să fie făcută de o comisie independentă, nu a ministerului, nu a AMEPIP, care să fie numită de prim-ministru și care ulterior să fie transmisă comisiilor de specialitate în Parlament. Și opoziția trebuie să aibă posibilitatea să aibă acces, să exprime punct de vedere, să dezbatem, nu pentru 2.500 de companii, ci pentru câteva măcar, care sunt de o importanță strategică în statul român. Am propus clarificarea procedurii de anulare a selecțiilor acolo unde instituții observă vicii. Astăzi, dacă se observă un viciu, e extraordinar de greu, chiar dacă oficial se observă acel viciu, să anulezi selecția făcută’, a detaliat el.

Radu Miruță a subliniat că ‘nu putem reconstrui economic pe o mlaștină’ și trebuie ‘curățat instrumentul prin care resursele statului român sunt scoase la suprafață’.

‘Toată lumea trebuie să înțeleagă că nu putem reconstrui economic pe o mlaștină. Pentru a avea o reconstrucție cu adevărat a economiei nu trebuie să scriem pliante, cartoane pe Facebook și să vorbim despre ceva despre care niciodată cei care vorbesc astăzi nu au făcut. Trebuie curățat instrumentul prin care resursele statului român sunt scoase la suprafață. Degeaba deschid relații economice internaționale noi, degeaba aduc business în interesul statului român, dacă toate acestea aterizează într-o companie a statului român unde managementul are o misiune politică în dezavantajul statului român. Primul pas este curățarea celor care gestionează resursele acestui stat’, a transmis acesta.