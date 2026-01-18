Modelele de inteligenţă artificială ale Chinei sunt ”la doar câteva luni” în urma celor din SUA, afirmă CEO-ul Google DeepMind

China reduce rapid decalajul faţă de Statele Unite în cursa globală pentru inteligenţă artificială, iar distanţa ar putea fi de numai câteva luni, a declarat pentru CNBC Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind şi una dintre cele mai influente figuri în domeniul AI, transmite CNBC.

Evaluarea lui Hassabis contrastează cu opiniile care susţineau până recent că Beijingul se află mult în urma Occidentului în privinţa modelelor avansate de inteligenţă artificială.

”Poate sunt doar la câteva luni în urmă în acest moment. Sunt mai aproape decât credeam acum un an sau doi.”, a spus el în cadrul podcastului The Tech Download.

Afirmaţia vine după ce laboratorul chinez DeepSeek a atras atenţia pieţelor cu un model performant, realizat cu cipuri mai puţin avansate şi costuri mai reduse decât alternativele americane. De atunci, giganţi chinezi precum Alibaba şi startup-uri precum Moonshot AI sau Zhipu au lansat modele care concurează direct cu tehnologia occidentală.

Hassabis subliniază însă că, deşi companiile chineze au demonstrat că pot recupera terenul rapid, nu au dovedit încă capacitatea de a genera ”descoperiri” tehnologice: ”Întrebarea este dacă pot inova ceva cu adevărat nou… precum un nou tip de transformer care să depăşească frontiera actuală. Nu am văzut încă asta.”

Tehnologia ”transformer”, creată de cercetători Google în 2017, stă la baza tuturor modelelor moderne de limbaj, inclusiv ChatGPT şi Google Gemini.

Şi alţi lideri tehnologici au recunoscut progresul Chinei. Jensen Huang, CEO Nvidia, a declarat anul trecut că SUA ”nu sunt cu mult înainte”, evidenţiind avansul Beijingului în infrastructura energetică şi progresul strâns în AI.

Totuşi, companiile chineze se confruntă cu limitări majore, în special accesul restricţionat la cipurile avansate Nvidia, interzise de Washington. Casa Albă a semnalat recent că ar putea permite China să cumpere modelul H200, mai performant decât ce avea anterior accesibil, dar tot sub vârful de gamă al Nvidia.

Huawei şi alţi producători locali încearcă să compenseze, însă performanţele lor rămân inferioare.

Unii analişti consideră că, pe termen lung, lipsa accesului la hardware de top ar putea lărgi din nou decalajul. ”Probabil suntem la apogeul parităţii dintre China şi SUA în AI”, a spus Richard Clode, manager de portofoliu la Janus Henderson.

Chiar şi reprezentanţi ai industriei chineze admit dificultăţile. Lin Junyang, lider tehnic al echipei Qwen de la Alibaba, a estimat că există sub 20% şanse ca o companie chineză să depăşească gigantii americani în următorii 3–5 ani, invocând infrastructura superioară a SUA.

Hassabis crede că provocarea este în mare parte una de mentalitate: DeepMind funcţionează ca un ”Bell Labs modern”, orientat către inovaţie exploratorie, nu doar către scalarea tehnologiilor existente.

”A inventa ceva este de 100 de ori mai greu decât a copia. Aceasta este adevărata frontieră.” spune el.

Google a lansat în noiembrie modelul Gemini 3, primit pozitiv de piaţă, după îngrijorările că ar putea rămâne în urma rivali precum OpenAI. DeepMind, fondat de Hassabis şi achiziţionat de Google în 2014, a fost motorul principal al progreselor companiei americane în inteligenţă artificială.