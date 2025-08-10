MOL Group a obţinut în al doilea trimestru al anului un profit înainte de impozitare de 236 milioane dolari, în scădere de 56%

Profitul înainte de impozitare al MOL Group a atins 236 milioane dolari în al doilea trimes-tru al anului, în scădere cu 56% faţă de anul precedent, din cauza scăderii profiturilor ope-raţionale, dar susţinut de câştigurile financiare, anunţă grupul.

”În al doilea trimestru al anului, MOL Group a obţinut un profit înainte de impozitare de 236 milioane dolari, marcând o scădere de 56% faţă de anul precedent. Încetinirea dinamicii mediului macroeconomic regional a afectat negativ performanţa în trimestrul 2, însă aceasta a fost compensată de nivelurile ridicate de producţie din segmentul Upstream, volume mari din Downstream şi creşterea performanţei în sectorul Consumer Services”, anunţă grupul.

EBITDA-ul segmentului Gas Midstream a scăzut faţă de anul anterior, în ciuda cererii puternice pentru servicii de tranzit, ce reflectă nivelul mai scăzut al tarifelor, precizează grupul.

„Tensiunile geopolitice şi provocările macroeconomice regionale ne-au afectat semnificativ performanţa; totuşi, modelul nostru de afaceri integrat ne-a ajutat să atenuăm impactul. Pe baza rezultatelor din primul semestru, ne-am reafirmat estimările pentru 2025, deşi riscurile pentru atingerea acestora au crescut, întrucât volatilitatea condiţiilor externe a crescut de la anunţarea aşteptărilor în februarie. Răspundem provocărilor globale printr-o planificare care ţine cont de toţi factorii externi, prin muncă dedicată şi o strategie orientată spre viitor. De asemenea, trebuie să ne facem „temele” în ceea ce priveşte îmbunătăţirea eficienţei, astfel că am lansat un program cuprinzător în segmentul downstream care urmăreşte să genereze o îmbunătăţire de 500 milioane dolari anual. Acest program nu doar că atenuează efectele contextului macro dificil, ci aduce 200 de milioane dolari EBITDA suplimentar pentru segmentul downstream după 2027, prin măsuri noi care nu sunt încă incluse în strategie. Ne aprofundăm cooperarea strategică cu partenerii noştri din Azerbaidjan şi Kazahstan, ceea ce ne permite să facem paşi importanţi în explorarea şi producţia comună, precum şi în diversificarea petrolului brut. Am preluat un rol în dezvoltarea Universităţii Tehnice şi Economice din Budapesta în calitate de investitor strategic, ceea ce ne permite să ne sporim capacităţile de inovare şi să formăm şi să atragem ingineri care au cunoştinţe de ultimă generaţie – un pas crucial pentru viitorul MOL Group”, declară Zsolt Hernádi, preşedinte şi CEO al Grupului MOL.

Rezultatele segmentului Upstream au scăzut trimestrial, deoarece atât preţurile petrolului, cât şi cele ale gazelor au înregistrat o scădere de două cifre în trimestrul 2. Producţia s-a menţinut la un nivel ridicat, cu o medie de 93.500 de barili de echivalent petrol pe zi în trimestrul 2 2025, în jumătatea superioară a intervalului estimat de 92-94.000 de barili de echivalent petrol pe zi, marcând o uşoară scădere faţă de trimestrul anterior din cauza performanţei slabe a activelor internaţionale. Între timp, au fost semnate acorduri cu SOCAR pentru a intra în explorarea onshore din regiunea Shamakhi-Gobustan din Azerbaidjan, în calitate de operator, cu o participaţie de 65%.

Performanţa segmentului Downstream a scăzut faţă de anul anterior, întrucât dinamicii mediului macroeconomic regional a pus presiune asupra preţurilor, dar producţia şi volumele de vânzări puternice – cele mai mari din ultimul deceniu – au reuşit, în mare parte, să compenseze efectul marjelor în scădere. Petrochimia a rămas neprofitabilă din cauza contracţiei continue a cererii, care nu s-a atenuat încă.

A fost lansat un nou program cuprinzător pentru a îmbunătăţi rezilienţa operaţională şi financiară a segmentului Downstream într-un mediu extern mai volatil. Programul „Tomorrow Downstream” urmăreşte să genereze o îmbunătăţire anuală de 500 de milioane dolari după 2027, compensând efectele macro negative şi livrând 200 de milioane dolari suplimentar faţă de ţinta strategică anuală de EBITDA de 1,2 miliarde dolari pentru segmentul Downstream.

Segmentul Consumer Services a înregistrat o creştere continuă, susţinută de un sezon puternic atât pe segmentul de carburant, cât şi pe cel non-fuel, în ciuda faptului că mediul macroeconomic a continuat să reprezinte o provocare în ţările de bază. Marjele la carburant au continuat să se consolideze pe pieţele din România şi Croaţia, în timp ce dinamica expansiunii non-fuel s-a menţinut sănătoasă. Extinderea conceptului Fresh Corner a continuat în staţii de tren şi vagoane de restaurant, iar reţeaua a ajuns la 1.356 unităţi la sfârşitul trimestrul 2 2025, marcând o creştere de 1% faţă de trimestrul anterior şi 7% faţă de anul precedent.

Serviciile de Economie Circulară au raportat un EBITDA negativ de 10 milioane dolari din cauza cheltuielilor operaţionale sezoniere mai mari. Principala prioritate CAPEX a rămas extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR), cu opţiuni de returnare disponibile în aproape 5.000 de locaţii. Returnările de ambalaje de băuturi au crescut cu 34% faţă de trimestrul anterior, ajungând la aproximativ 8,7 milioane de unităţi pe zi.

Grupul MOL este o companie internaţională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie şi retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări, 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2.400 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est. Activităţile de explorare şi producţie ale Grupului MOL sunt susţinute de o experienţă de peste 85 de ani în domeniul hidrocarburilor şi 30 de ani în injecţia de CO2. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 8 ţări, iar cele de explorare în 9 ţări.