Naftogaz vrea să obțină fonduri americane pentru renovarea instalațiilor distruse

Compania ucraineană de petrol și gaze Naftogaz vrea să obțină fonduri pentru restaurarea și renovarea instalațiilor sale, după distrugerile provocate de atacurile rusești, a declarat joi directorul său general, Sergii Koretskyi, într-un interviu pentru Bloomberg.

Naftogaz estimează că atacurile rusești au provocat pagube în valoare de cel puțin trei miliarde de euro (3,5 miliarde de dolari) instalațiilor energetice din Ucraina, iar nevoile de echipamente depășesc 900 de milioane de euro.

Potrivit lui Sergii Koretskyi, Naftogaz este deosebit de interesată de discuțiile care se poartă în prezent între Ucraina și parteneri precum Exim Bank din SUA și US International Development Finance Corp. De asemenea, Sergii Koretskyi a subliniat importanța asistenței europene.

La Departamentul de Stat al SUA au mai rămas necheltuite aproximativ 250 de milioane de dolari din fondurile de asistență pentru Ucraina, a precizat directorul Naftogaz, iar o parte din aceste fonduri ar putea fi folosite pentru achiziționarea de compresoare de gaz fabricate în SUA, pentru a permite Kievului să își repare centralele electrice. Utilizarea acestor echipamente ar fi, de asemenea, un avantaj pentru companiile americane, a precizat Koretskyi.

‘Acum avem nevoie de finanțare pentru importuri, investiții și tehnologii. Aceasta este cu siguranță o situație reciproc avantajoasă pentru toate părțile. Nu spunem ‘ajutați-ne’, ci oferim o cooperare reciproc avantajoasă’, a spus Koretskyi.

Naftogaz, care distribuie gaze naturale pentru 12,5 milioane de gospodării, este un element cheie al sectorului energetic din Ucraina. Infrastructura sa, precum și cea a altor companii energetice, a fost supusă unui intens bombardament rusesc în ultimele săptămâni, lipsind mulți civili de încălzire în condiții de temperaturi scăzute.

Cea mai mare provocare a companiei sunt consecințele imprevizibile ale acestor atacuri, care ‘vor continua cu siguranță’ și Naftogaz a început deja să se pregătească pentru următorul sezon rece, a spus Koretskyi. Potrivit acestuia, experiența recentă i-a învățat pe ucraineni să se pregătească pentru scenarii și mai rele.

Koretskyi a pus accentul pe interesul Naftogaz pentru investițiile pe termen lung în contextul eforturilor sale multianuale de înlocuire a unităților energetice distruse, subliniind eficiența crescută a echipamentelor de ultimă generație.