Nazare: 460.000 de firme inactive, azi, în România; trebuie să punem ordine în modul în care tratăm aceste companii

Combaterea evaziunii fiscale nu poate fi discutată serios fără să fie tratată situația firmelor inactive și, de aceea, scoatem la suprafață toate aceste companii și le obligăm fie să-și declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate și radiate, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.



”Nu putem discuta la modul serios despre combaterea evaziunii fără să tratăm autentic situația firmelor inactive din România. E momentul să distrugem acest paravan în spatele căruia s-au ascuns peste 460.000 de firme inactive. Nu e corect. Nu e corect pentru contribuabilul care își respectă obligațiile față de Fisc, să avem atâtea companii care nu își respectă obligațiile și stau sub radar și desfășoară tot felul de operațiuni de evaziune, de fraudă, fără să fie cu adevărat controlate. Scoatem la suprafață toate aceste companii, le obligăm ca, în termen de o lună și trei luni, fie să-și declare din nou activitatea și să intre în zona corectă, sau vor fi dizolvate, lichidate și radiate, pentru că trebuie să punem ordine în modul în care tratăm aceste companii, în special pentru cei care se comportă corect. Pentru toate companiile care se comportă corect”, a transmis Nazare printr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat că peste 120.000 dintre firmele inactive au datorii de 3,5 miliarde lei, iar aproape 300.000 stau inactive de peste 5 ani.

”Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele – fantomă blochează piața și creează competiție neloială pentru antreprenorii care muncesc și își plătesc taxele la zi. De aceea, în pachetul 2 de măsuri propunem noi criterii pentru declararea inactivității unei firme – lipsa unui cont bancar și nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal -, precum și limitarea perioadei în care o firmă poate sta inactivă (maximum un an pentru inactivitate fiscală, maximum trei ani pentru cea voluntară)”, a mai scris ministrul Finanțelor pe rețeaua de socializare.